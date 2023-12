Ahmet Kural baba oluyor! Oğluna vereceği ismi ilk kez açıkladı: 'Adı ondan geliyor...'

Başarılı oyuncu Ahmet Kural baba olacağı haberini açıkladı, hayranları bebeğin cinsiyeti için dört gözle haber bekliyorlardı. Yakışıklı oyuncu ve Çağla Gizem Şahin çiftinin kısa zamanda kucaklarına alacakları bebeklerinin adı bile belli oldu. Detaylar haberimizde…







AHMET KURAL BEBEKLERİNE VERECEKLERİ İSMİ DUYURDU

Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Şahin, geçen yıl temmuz ayında Bodrum'da evlendi. Dört yıllık ilişkilerini nikahla sonlandıran çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklamıştı. Ahmet Kural bu kez bebeğine vermek istediği ismi açıkladı.

Şarkıcı Sıla'dan çalkantılı bir ayrılığın ardından Ahmet Kural, avukat Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşamaya başladı.

Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da Bodrum'da düzenlenen törenle evlendi.

Düğün öncesinde basına konuşan Ahmet Kural, "Mutluyuz, en mutlu günümüz." dedi.

Bir saat önce gelini gördüm, first look deniyormuş. Bir an önce hızlı ve hareketli danslara geçelim, eğlenelim istiyoruz.” şeklinde konuşmuştu.

Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural, bebek beklediklerinin müjdesini geçtiğimiz aylarda ortak Instagram paylaşımıyla duyurmuştu.

İkilinin "Çok heyecanlıyız" mesajını yazarak bebek ve biberon emojisi koyduğu paylaşım, kısa sürede 34 bine yakın beğeni aldı.

Daha sonra hayranlar çiftin cinsiyetiyle ilgili haberleri bekledi. İlk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşayan çift, bir erkek çocuk beklediklerini açıkladı.

Kural katıldığı bir programda bebeğinin adını duyurdu. Ahmet Kural, “İnşallah sağlıklı, sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder. Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur.” dedi.