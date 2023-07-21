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  3. Ahmet Kural sonunda mutlu sona erişti! Düğünde şaşırtan detay: Tam bir ünlü akını yaşandı!

Ahmet Kural sonunda mutlu sona erişti! Düğünde şaşırtan detay: Tam bir ünlü akını yaşandı!

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Ahmet Kural sonunda mutlu sona erişti! Düğünde şaşırtan detay: Tam bir ünlü akını yaşandı!
Ahmet Kural, dün gece uzun süredir sevgilisi olan Çağla Gizem Şahin ile gösterişli bir nikahla dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Şahin, dün akşam Bodrum'da evlendiler. Uzunca bir süredir avukat sevgilisiyle mutlu anlar yaşayan Ahmet Kural, sevgilisiyle Bodrum'da nikah masasına oturdular. Çifti, bu mutlu günde ünlüler de yalnız bırakmadı.

Ahmet Kural Çağla Gizem Şahin

Geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını açıklayan ancak ayrılıklarını bir türlü kabullenemeyen ve ilişkilerine bir şans daha veren çift, dün gece Bodrum'da bulunan Cennet Koyu'ndaki otelde nikah masasına oturdular. Dün gece gerçekleşen düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşları da katıldı.

Ahmet Kural Çağla Gizem Şahin

Ahmet Kural ile 4 yıldır hayatında olan sevgilisi avukat Çağla Gizem Şahin'in gece boyunca sevdikleriyle beraber doyasıya eğlendiği görüldü.

Ahmet Kural Çağla Gizem Şahin

Düğününde iki farklı gelinlik tercih eden Gizem Şahin, çiçek detaylı uzun straplez bir gelinlik giymiş ancak daha sonrasında ise püskül detaylı mini balo elbisesini tercih etmiş. Saçları ve sade makyajıyla herkesi kendisine hayran bırakan Şahin, tüm dikkatleri üzerine çekerken Ahmet Kural ise beyaz damatlık giymeyi uygun görmüş.

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