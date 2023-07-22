Ahmet Kural'ın düğününde gözler en yakın arkadaşları Murat Cemcir ve Seda Bakan'ı aradı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın düğününe katılmayan Murat Cemcir ve Seda Bakan konusunda merak uyandıran yeni gelişmeler ortaya çıktı. Düğüne yakın arkadaşları olan Cemcir ve Bakan'ın katılmaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraflardan herhangi bir açıklama gelmemesi, "Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural ile küs mü?" sorusunu akıllara getirdi.



ÜÇLÜ BİRBİRİNE KÜSTÜ MÜ?





4 yıllık aşkı avukat Çağla Gizem Şahin ile düğünle taçlandıran Ahmet Kural, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen muhteşem bir törenle evlendi. Ancak, Kardeş Payı dizisinde birlikte rol aldığı ve yakın arkadaş olduğu bilinen Murat Cemcir ve Seda Bakan'ın düğüne gelmemesi, dikkat çekti.

Geçmişte Murat Cemcir ile Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen küslük, Cemcir tarafından yalanlanmıştı. Ancak şimdi, düğüne katılmamalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamaları, dedikoduları alevlendiriyor.



Seda Bakan, Murat Cemcir ve Ahmet Kural, birçok ortak yapım projesinde bir araya gelmişlerdir. Türk televizyon ve sinema dünyasında komedi alanında başarılı projelere imza atmışlardır. İşte üçlünün ortak yapımlarından bazıları:

"Çalgı Çengi" (2011): Seda Bakan, Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın başrollerini paylaştığı bu komedi filmi, birbirinden ilginç karakterleriyle dikkat çekmiştir.

"İşler Güçler" (2012-2013): Türk televizyon tarihinde unutulmaz komedi dizilerinden biri olan "İşler Güçler", Seda Bakan, Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın başarılı performanslarıyla izleyicilerin kalbini kazanmıştır.

"Düğün Dernek" (2013): Seda Bakan, Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yer aldığı bu komedi filmi büyük bir ilgi görmüş ve gişede büyük başarı elde etmiştir.

"Düğün Dernek 2: Sünnet" (2015): "Düğün Dernek" serisinin ikinci filmi olan bu yapım, üçlünün eğlenceli ve komik sahneleriyle yine izleyicilerden olumlu tepkiler almıştır.

"Düğün Dernek 3: Sünnet" (2018): Serinin üçüncü filmi olan bu yapım, Seda Bakan, Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın eşsiz uyumuyla devam etmiştir.