Ajda Pekkan'ın sahne kostümü sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'nin pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan, sahne kostümleri ve enerjik performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı, bu sefer tercih ettiği ilginç kostümüyle sosyal medyanın gündeminde kendine yer buldu.

Konser süresince sergilediği dans performansları ve enerjisiyle hayranlarını coşturan Ajda Pekkan, 77 yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartacak bir formda sahne aldı. Sahnedeki etkileyici görüntüsü kadar, tercih ettiği pembe bol yırtmaçlı elbisesi de dikkatleri üzerine çekti. Ancak, kostümünün ilginç tasarımı ve dikkat çekici tarzı, sosyal medyada da yoğun bir şekilde tartışıldı.

Kimi sosyal medya kullanıcıları, Ajda Pekkan'ın tercih ettiği elbiseyi "hiç olmamış", "buzdolabı örtüsü", hatta "makrome saksı gibi" ifadeleriyle eleştirdi. Kostümün tasarımına yöneltilen bu yorumlar, paylaşılan görsellerle birlikte hızla yayıldı.





Bununla birlikte, Ajda Pekkan'ın yaşına rağmen sahnedeki dinamizmi ve fiziği takdirle karşılandı. Birçok hayranı, sanatçının güzellik ve formunu övgü dolu sözlerle ifade etti. "Yıllanmış şarap gibisin", "Barbie'nin yerine Ajda oynamalıydı", "Tanrı kadını yarattı, bu nasıl güzellik" gibi yorumlar, sanatçının ne kadar etkileyici bir sahne performansı sergilediğini gösterdi.

Ajda Pekkan'ın konserlerindeki iddialı sahne kostümleri ve enerjik dansları, onun müzik kariyerinin yanı sıra sahne şovlarıyla da adından söz ettirdiğini bir kez daha kanıtladı. Bu defa tercih ettiği ilginç kostümüyle de sosyal medyanın diline düşen Ajda Pekkan, müzikseverler arasında konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.