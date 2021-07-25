Akdeniz şarkısının klibi erotik bulunan Bülent Serttaş, verdi veriştirdi..

Uzunca bir istedir üzerinde çalıştığı 'Akdeniz' şarkısını tamamlayan ünlü türkücü Bülent Serttaş' bir ay önce şarkısına çektiği klip YouTube sansürüne takıldı.

Klipte ‘erotik içerikler’ olduğunu iddia edildiği şikayetleri değerlendirmeye alan platform 380 binden fazla izlenen videoyu bir anda yayından kaldırdı.

56 yaşındaki Bülent Serttaş, yaptığı başvuru sonrası klibinde ‘erotik içerik’ olmadığının tespit edildiği 'Akdeniz' parçasının klibini YouTube'a yeniden yükletti.

Söz konusu olayla ilgili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, Türkiye'nin tanıtımı için bir çok yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirterek bu şikayeti gerçekleştirenlerin birer vatan haini olduğunu söyleyerek isyanını dile getirdi.