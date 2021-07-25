İstanbul 29°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1348.4
ALTIN
500.46
DOLAR
8.6045
STERLİN
11.8375
EURO
10.1350
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel arasında çıkan aşk iddiaları sonrası gözler Hadise'ye çevrildi!
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel...
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör virüs etkisi diğer aşılarda yok..
Son Dakika
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör...
Cep telefonu ve internet faturasını ödemeyenler dikkat! Kısıtlamaya gidilecek..
Son Dakika
Cep telefonu ve internet faturasını...
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına karşı uyardı!
Son Dakika
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına...

Akdeniz şarkısının klibi erotik bulunan Bülent Serttaş, verdi veriştirdi..

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın 'Akdeniz' isimli şarkısının klibi "erotik içerikler" içermesi nedeniyle YouTube platformundan kaldırıldı.

25 Temmuz 2021 Pazar 14:51
Akdeniz şarkısının klibi erotik bulunan Bülent Serttaş, verdi veriştirdi..
Takip Et:

Uzunca bir istedir üzerinde çalıştığı 'Akdeniz' şarkısını tamamlayan ünlü türkücü Bülent Serttaş' bir ay önce şarkısına çektiği klip YouTube sansürüne takıldı. 

Klipte ‘erotik içerikler’ olduğunu iddia edildiği şikayetleri değerlendirmeye alan platform 380 binden fazla izlenen videoyu bir anda yayından kaldırdı.


56 yaşındaki Bülent Serttaş, yaptığı başvuru sonrası klibinde ‘erotik içerik’ olmadığının tespit edildiği 'Akdeniz' parçasının klibini YouTube'a yeniden yükletti.

Söz konusu olayla ilgili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, Türkiye'nin tanıtımı için bir çok yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirterek bu şikayeti gerçekleştirenlerin birer vatan haini olduğunu söyleyerek isyanını dile getirdi.


Son Güncelleme: 25.07.2021 14:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YoutubeKlipAkdenizBülent Serttaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesinde yumruklar havada uçuştu!
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesinde yumruklar havada uçuştu!
Kaza geçiren ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın kaburgaları kırıldı
Kaza geçiren ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın kaburgaları kırıldı
Halil Sezai’den şok sözler ‘gerektiği şekilde dövemedim’
Halil Sezai’den şok sözler ‘gerektiği şekilde dövemedim’
Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu
Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilişkisi sayesinde bambaşka birisi oldu
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilişkisi sayesinde bambaşka birisi oldu
Ece Erken'den Alişan'a kötü gününde destek!
Ece Erken'den Alişan'a kötü gününde destek!

Popüler Haberler

The Sinner 4. Sezon ne zaman başlayacak?
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!
Alina Boz’un estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
Beşiktaş 2021-2022 yeni sezon formaları ve fiyatları
15 Temmuz gece selası saat kaçta okunacak?
Exxen Konuşanlar 30.bölüm ne zaman yayınlanacak?
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler? HTS ve WhatsApp kayıtları incelemeye alındı
Askerlik borcu sorgulaması nasıl yapılıyor?
Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Google yeni özelliğini resmen açıkladı
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
15/07 Şafak Vakti filmi konusu
Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Survivor All Star 2022'ye katılacağı belli olan oyuncular
YouTube tüm videolara reklam koyma kararı aldı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.