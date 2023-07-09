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AKP’li Balıkesir Belediyesi Hande Yener’in konserini iptal etti!

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AKP’li Balıkesir Belediyesi Hande Yener’in konserini iptal etti!
Şarkıcı Hande Yener'in konseri, gericilerin açıklamaları üzerine AKP'li Balıkesir belediyesi tarafından iptal edildi. Yener, yasağın ardından kendisinin yasaklanacak birşey yapmadığını savunarak " İnsanca yaşamak ve toplumu bölmemek en doğru davranış şeklidir ve bu her zaman tercihim olmuştur." dedi.

Balıkesir'de 4. Aromaterapi Festivali tüm hızıyla devam ederken bugün Burhaniye'de sahne alacak olan ünlü şarkıcı Hande Yener'in konseri AKP Balıkesir Belediyesi'nin kararıyla iptal edildi. Yapılan açıklamada ise Mithat Körler'in 20.45'te, Aslı Hünel'in ise 22.00'de Hande Yener'in yerine geçeceği bildirildi.

AKP’li Balıkesir Belediyesi Hande Yener’in konserini iptal etti

Hande Yener, bu akşam vereceği konserin iptal edilme kararının bildirilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef bu akşam gerçekleşecek olan Balıkesir konserimiz bazı tepkilerden dolayı Balıkesir Belediyesi'nce iptal edildi. Her görüşe saygım var ama bazen halkın sesi olmamız gerekiyor. Ben yasaklanacak birşey yaptığımı düşünmüyorum. Tüm enerjim ve sevgimle sahnede durmaya ve birbirimizi iyileştirmeye devam edeceğim, öyle değil.Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle Balıkesir. İnsanca yaşamak ve toplumu bölmemek en doğru davranıştır ve bu benim tercihim olmuştur hep…”

AKP’li Balıkesir Belediyesi Hande Yener’in konserini iptal etti

İPTAL EDİLMESİMNİ GERTİCİLER İSTEMİŞTİ

Aralarında TÜGVA, MÜSİAD, İlmi Yayma Derneği ve AGD'nin de bulunduğu 25 örgütün bulunduğu Balıkesir Sivil Toplum Vakfı, "ahlakı yok ettiğini", "isyan ve isyana sevk ettiğini" söyleyerek bayramların iptalini talep etti. Platform ayrıca her türlü etkinliğe kadın ile erkeklerin ayrı ayrı katılmasını istiyor.

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