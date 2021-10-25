Aldığı acı haberle yıkılan Tuba Büyüküstün'den simsiyah paylaşım!

En son TV ekranlarının sevilen dizilerinden Sefirin Kızı'nda 'Mavi' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram hesabı üzerinden aldığı bir kötü haberi duyurdu.

Bir dönem aşk yaşadığı görüntü yönetmeni Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan'ın ölüm haberini alan Büyüküstün, siyah bir fotoğraf paylaştı.

Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakıma alınan ve günlerdir yaşam savaşı veren Tuna Saydan için kan arayışı için seferber olan Tuba Büyüküstün, Tuna'nın sağlığına kavuştuğu haberini beklerken genç adamdan acı haberi aldı.

2009 yılında birliktelik yaşadığı Sami Saydan ile olan görüntülerine de ulaşılan güzel oyuncunun elini tuttuğu çocuğun ölüm haberini alınca Instagram hesabından simsiyah bir paylaşım yaptı ve sevenlerine acısını duyurdu.