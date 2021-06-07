Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

Bu sene Survivor’unun içinde olan gerginlik yarışmanın dışında da devam ediyor. Durumun üzerine Acun Ilıcalı yarışmacılara “ailelerinizle iletişime geçin, bizi ve programı konuşmayı bıraksınlar” dedi.

Ada konseyinde yarışmacılarla konuşan Acun Ilıcalı;” Yarışmaya gelmeden önce ailelerinizi bu gibi hususlar neticesinde bilgilendirmiştik. Buraya katılırken size her yerde eleştiri alacağınızı söyleyip bununla ilgili de uyarmıştım, siz dert etmeyeceğinizi söylemiştiniz.”

“Survivor yarışmasında ailelerin olaya bu kadar dahil olduğunu ilk defa görüyorum ve bu durum bizi rahatsız ediyor. Bu iki yarışmacıya yarın aileleriyle görüşme sağlayacağım, ailelerinize gerekli uyarıları lütfen yapın. Birinin ailesi yarışmayı bırakmasını istiyor. O iki yarışmacıyı söylüyorum.”

“Aleyna. Ben senin ailenle burada tanıştım pırlanta gibi insanlar. Annen sürekli bize kızımın yarışmayı bırakmasını istiyorum diyor. Sana özel iletişim hakkı vericem annenle iletişime geç o da bizi rahat bıraksın.”

Zuhal Kalaycıoğlu Kimdir?

Survivor yarışmacılarından Aleyna’nın annesi olan isim 44 yaşında. Yalova’da dünyaya gelen anne Kalaycıoğlu, İstanbul’da yaşamakta.

Anne Kalaycıoğlu sosyal medyasında yaptığı açıklamada;” Sizin de evlatlarınız var, kızımı ve beni reyting uğruna kullanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.