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Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel Barbie Akımına Katıldı

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Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel Barbie Akımına Katıldı
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Barbie akımına katıldı ve sosyal medyada pembe kombiniyle poz verdi.

Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel Barbie Akımına Katıldı

Aleyna Tilki'nin kendisi kadar dikkat çeken annesi Havva Öztel, Barbie tarzıyla olay oldu. Mini etek giyen Öztel, trend olan akıma adını yazdırdı.

AKIMLARA YOL AÇTI

Sinemaseverlerin haftalardır büyük bir merakla beklediği Oppenheimer ve Barbie dün vizyona girdi. İlk açıklanan gişe rakamlarına göre Barbie, Oppenheimer filmini ikiye katlayarak açılış yaptı. Gişelerdeki bu rakam sosyal medyada çılgın akımların yolunu açtı.

HAVVA ÖZTEL'DEN "BARBİE" POZU

Sosyal medyada kullanıcılar pembelere bürünerek kombinler yapıyor ve o anlarını paylaşıyor. Bu akıma Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de katıldı.

SÜPER MİNİSİYLE POZ VERDİ

Havva Öztel, baştan aşağı pembe kombiniyle verdiği pozlarını 120 bin takipçili Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderileri kısa süre içerisinde 5 binden fazla beğeni ve 300'ün üzerinde yorum aldı.

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