Aleyna Tilki'nin kardeşinin son halini görenler şaştı kaldı! Bu hamlesiyle ablasının tahtına göz dikti: O olay sahne ise...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki, müzik dünyasına adım atmıştır. Ancak, geçtiğimiz günlerde yayınlanan müzik videosu nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Ayça Tilki'nin "Gönlüme Göre Ver" adlı şarkısına çektiği klipte, platonik olarak aşık olduğu genci bıçakladığı sahne özellikle anne ve babaların tepkisini çekmiştir. Klip, sosyal medyada eleştirilere hedef olmuş ve Ayça Tilki öfkesini bu eleştirilere yönlendirmiştir. İşte detaylar...





AYÇA TİLKİ KLİP ÇIKARTTI OLAY OLDU

Ayça Tilki, daha önce kardeşi Aleyna Tilki ile birlikte şarkı sözleri yazmıştır ve şimdi kendi şarkıcılık kariyerine odaklanmıştır. "Gönlüme Göre Ver" adlı şarkısına klip çeken Tilki, özellikle bıçaklama sahnesiyle dikkat çekmiştir. Bu sahne, izleyiciler arasında büyük bir tepkiye neden olmuş ve özellikle ebeveynler tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştır. Sosyal medyada klibe yönelik ağır eleştiriler yer almış ve Ayça Tilki bu eleştirilere karşı öfke duygularını dile getirmiştir. İşte merak edilen diğer ayrıntılar...





Ayça Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, klip içeriği nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldığını belirtmiştir. "Bunları çocuklar izliyor" gibi eleştirilere maruz kaldığını dile getirmiştir. Ancak, Tilki bu eleştirileri kendi klip içeriğine değil, sayın ebeveynlere yönlendirmiştir. Onlara, çocuklarıyla ilgilenmek yerine ellerine verilen cihazları kontrol altında tutmaları veya çocuklarına daha iyi ilgi göstermeleri gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, klibinin benzeri milyonlarca korku, gerilim ve aksiyon filminin olduğunu ifade etmiştir.

Sonuç olarak, Ayça Tilki'nin müzik kariyerine adım atması ve yayınladığı klip nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalması haber konusu olmuştur. Klip içeriği, özellikle anne ve babalar arasında büyük bir tepkiye yol açmıştır. Ayça Tilki ise eleştirilere öfke duygularını dile getirerek, sorumluluğun ebeveynlerde olduğunu vurgulamıştır.