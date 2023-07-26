Alina Boz, Mithat Can Özer'den ayrıldıktan 15 gün sonra yeni aşkını buldu

Ünlü oyuncu Alina Boz, 4 yıllık ilişkisinin sona ermesinin ardından sadece 15 gün içinde yeni bir aşka yelken açtı! Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özer ile yollarını ayırdıktan sonra, işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

Alina Boz, geçtiğimiz haftalarda 41 yaşındaki şarkıcı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık bir ilişki yaşadıkları haberini duyurmuştu. Ancak ilişkileri, yaklaşık 15 gün önce noktalandı. Ayrılığın ardından Alina Boz'un kalbini başka biri kazandı.





Yeni aşkıyla adından söz ettiren Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen'e duyduğu aşkı sosyal medya hesabında açıkladı. Umut Evirgen, Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyi paylaşarak ilişkilerini resmen duyurdu.

Alina Boz'un ayrılık sonrası hızlı bir şekilde yeni bir aşka yelken açması hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Ancak güzel oyuncunun mutluluğu ve yeni aşkıyla gülümsemesi, takipçileri tarafından sevinçle karşılandı.





Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin ilişkisi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Henüz yeni başlayan bu aşkın ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

Gelişmeleri yakından takip edeceğimiz bu sürpriz aşkın, Alina Boz ve Umut Evirgen'e mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle...