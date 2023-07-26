Alina Boz ve Umut Evirgen Yunanistan'da baş başa...
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Nikah masasına oturacağı konuşulan Alina Boz, 4 yıllık sevgilisi Mithat Can Özer'den ayrıldıktan sonra Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başladı ve birlikte Yunanistan'a tatile gittiler.
Nikah masasına oturacağı konuşulan Alina Boz, 4 yıllık sevgilisi Mithat Can Özer'den geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.
Güzel oyuncu Umut Evirgen'le ilişkisini ilan etti. İkili bir de aşk tatiline çıktı.
YUNANİSTAN'A TATİLE GİTTİLER
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu, çiçeği burnunda sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitti.
AŞK BACAYI SARMIŞ
Çifte, fotoğrafçı Muhsin Akgün ve ailesi de eşlik etti. Akgün'e birbirinden romantik poz veren çiftin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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