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Alina Boz'un Umut Evirgen'le aşk dolu pozu olay oldu!

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Alina Boz'un Umut Evirgen'le aşk dolu pozu olay oldu!
Alina Boz, 4 yıl bir birliktelik yaşadığı Mithat Can Özer'den geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Ayrılır ayrılmaz işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz, ex aşkını çabuk unuttuğunu gösteren bir gönderi paylaştı. Güzel oyuncunun Umut Evirgen'le aşk dolu pozu olay oldu..

4 yıl boyunca Mithat Can Özer ile birlikte oklan ünlü oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrıldı. Güzel oyuncu, ayrılığının ardından kısa bir süre sonra ise işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka başladı. Evirgen, Alina Boz'un sırtına çektiği bir kareyle birlikteliklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Alina Boz'un Umut Evirgen'le aşk dolu pozu olay oldu!

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından ünlü çift şimdilerde Alina Boz'un geçtiğimiz akşam yaptığı paylaşımla konuşulmaya başlandı. Instagram sayfasında sevgilisi Umut Evirgen ile romantik bir poz paylaşan Alina Boz, kısa sürede popüler oldu.

Alina Boz'un Umut Evirgen'le aşk dolu pozu olay oldu!

Alina Boz'un aşk dolu karesi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Yorumlarda "Adam büyü yapıyor galiba", şeklinde ifadelerin olduğu görülürken bazı kullanıcıların bu ilişkiye henüz alışamadıkları anlaşıldı.

Alina Boz'un Umut Evirgen'le aşk dolu pozu olay oldu!

Magazin
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