Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünü atlatamıyor

Uzun zamandır koronavirüs sebebiyle hastanede tedavi gören Selçuk Tektaş, 20 Temmuz Salı günü verdiği yaşam savaşını kaybetmişti. Ölüm haberi ile beraber Tektaş ailesi büyük bir üzüntü yaşadı. Dün yapılan cenaze töreni Teşvikiye Camii’nde gerçekleştirilmiş ardından da Selçuk Tektaş’ın cenazesi Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tektaş ailesinin fertlerinin cenazede duygusal olarak oldukça zor anlar yaşadı.
Sosyal medyadaki açıklaması ile herkesin yüreğini dağlayan Alişan, kardeşinin çocuklarını da artık kendi çocukları olarak kabul edeceğini açıkladı. İşte o açıklama:
Son Güncelleme: 24.07.2021 15:12