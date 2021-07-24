Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünü atlatamıyor

Uzun zamandır koronavirüs sebebiyle hastanede tedavi gören Selçuk Tektaş, 20 Temmuz Salı günü verdiği yaşam savaşını kaybetmişti. Ölüm haberi ile beraber Tektaş ailesi büyük bir üzüntü yaşadı. Dün yapılan cenaze töreni Teşvikiye Camii’nde gerçekleştirilmiş ardından da Selçuk Tektaş’ın cenazesi Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tektaş ailesinin fertlerinin cenazede duygusal olarak oldukça zor anlar yaşadı.

Cenaze töreni sırasında Selçuk Tektaş’ın kızı’ın yanına giderek duygusal sözler sarf etti. Acılı kız ünlü sanatçıya ‘’Babam bıraktı, sen bırakma ne olur’’ şeklinde konuştu. Bu konuşma cenazedekileri gözyaşlarına boğulmasına sebep oldu. Alişan sosyal medya hesabı üzerinden kardeşi için bir veda mesajı yayınladı.

Sosyal medyadaki açıklaması ile herkesin yüreğini dağlayan Alişan, kardeşinin çocuklarını da artık kendi çocukları olarak kabul edeceğini açıkladı. İşte o açıklama: