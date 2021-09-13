Alişan kardeşinin emanetlerine sahip çıktı! Kendi çocuklarından ayırmıyor

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan, kardeşlerinin emaneti olan yeğenlerine gözü gibi bakıyor. Kardeşinin vefatından sonra zor günler geçiren Alişan, iki kız yeğenini kendi çocuklarından ayırmıyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından da sık sık yeğenleriyle paylaşım yaparak kardeşine olan vefa borcunu ödediğini gösteriyor.

Yeğenlerini kendi çocuklarından ayırmıyor

Şarkıcı Alişan, Kurban Bayramı’nda kardeşini koronavirüs nedeniyle kaybetmiş ve acı dolu günler geçirmişti. Kardeşinin yokluğunu derinden hisseden ünlü şarkıcı, eşiile birlikte yeğenleri Eyşan ve Ceylan’ı da kendi çocukları gibi görerek birlikte aile pozları verdi. Son olarak yeğenlerinin hayran olduğu Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile buluşma düzenleyen Alişan, daha sonra da çocukları ve yeğenleri ile mutluluk pozu verdi.

Alişan’ın, kardeşinin emanetlerine sahip çıkıyor olması sosyal medyada da takdir edildi.