Alişan kardeşinin emanetlerine sahip çıktı! Kendi çocuklarından ayırmıyor

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan, kardeşlerinin emaneti olan yeğenlerine gözü gibi bakıyor. Kardeşinin vefatından sonra zor günler geçiren Alişan, iki kız yeğenini kendi çocuklarından ayırmıyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından da sık sık yeğenleriyle paylaşım yaparak kardeşine olan vefa borcunu ödediğini gösteriyor.
Yeğenlerini kendi çocuklarından ayırmıyor
Alişan’ın, kardeşinin emanetlerine sahip çıkıyor olması sosyal medyada da takdir edildi.
Son Güncelleme: 13.09.2021 21:09