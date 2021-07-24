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Alişan’ın eşi Buse Varol, yaşam savaşını kaybeden Selçuk Tektaş'a veda etti

Ünlü sanatçı Alişan’ın eşi Buse Varol, hastanedeki yaşam savaşını kaybeden Selçuk Tektaş’a veda etti. Varol’un mesajı insanların gözlerini doldurdu. Detaylar haberimizde…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:12
Alişan’ın eşi Buse Varol, yaşam savaşını kaybeden Selçuk Tektaş'a veda etti
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Ünlü türkücü Alişan’ın kardeşi geçtiğimiz haftalar içerisinde bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırmış ve entübeye alınmıştı. Günler süren bekleyişin sonunda Tektaş ailesine acı bir haber geldi. Selçuk Tektaş, haftalar süren yaşam savaşını kaybetti. Başta Alişan, Buse Varol ve Selçuk Tektaş’ın ailesi olmak üzere milyonlarca insan hüzne boğuldu.

Selçuk Tektaş’ın ölümü Buse Varol’u adeta yıktı. Varol, Tektaş için bir veda mesajı yayınladı. Neşeli paylaşımları ile gündeme gelen Buse Varol, bu sefer ki üzücü paylaşımı ile sevenlerinin gözlerini doldurdu. Günler boyunca dua eden Tektaş ailesinin bu duaları maalesef kabul olmadı.


Buse Varol’un kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı duygusal veda mesajı sevenlerinin yüreklerini dağladı. Selçuk Tektaş’ı kardeşi olarak gördüğünü her seferinde dile getiren Varol’un ölüm haberini alması ile beraber gözyaşlarına boğulduğu ifade ediliyor. İşte o veda mesajı

Selçuk Tektaş 20 Temmuz Salı günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.Tüm sanat dünyasından Selçuk Tektaş için duygu dolu mesajlar yayınlandı. Tektaş’ın cenazesi bugün Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından toprağa verilecek.

 


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
Buse VarolAlişanSelçuk Tektaş
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