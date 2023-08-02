Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu'ndan romantik poz

Ekranların izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti adlı dizide Dopğa karakterini oynayana güzel oyuncu Sıla Türkoğlu ile yine kendisi gibi oyuncu Alp Navruz, bir süredir birlikteler. Sıla Türkoğlu, dizisi sezon finali yapar yapmaz sevgilisi Alp Navruz'u da yanına alarak birlikte tatile çıktı.





Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da manşetlerde yer aldı. 24 yaşındaki güzel ve başarılı oyuncu, geçtiğimiz final yapan "Yürek Çıkmazı" adlı dizinin başrol oyuncusu Alp Navruz ile aşk yaşamaya başladı.

Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, dizilerinin final yapmasının hemen ardından yaz tatili planlarını uygulamaya başladılar.

AŞK POZU





Alp Navruz, sevgilisi Sıla Türkoğlu'nu havluya sardığı bir pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü aşıkların aşk pozları beğeni topladı.