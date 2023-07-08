Amerika'ya yerleşen oyuncu 500 dolara aldığı arabayı gösterdi! Türkiye fiyatı şaşkınlık yarattı

Ünlü Türk oyuncu Erdem Baş, son zamanlarda yaptığı radikal bir kararla Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşti. Baş, Atlanta'da oyunculuk ve yaratıcı drama okulu açarak yeni bir hayata adım attı. Ancak Erdem Baş'ın yurt dışında yaşadığı deneyimler ve Türkiye'deki fiyatlar arasındaki farklılıkları paylaşması dikkatleri üzerine çekiyor. Son paylaşımında, Baş 500 dolar peşinatla satın aldığı lüks bir aracı da gösterdi.





Erdem Baş, Türk televizyon dizilerindeki başarılı performanslarıyla tanınan bir isimdir. "Ayrılsak da Beraberiz," "Reyting Hamdi," "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi popüler dizilerde rol almıştır. Ancak şimdi Amerika'ya taşınarak yeni bir sayfa açmıştır.

Baş, son paylaşımında Atlanta'da açtığı oyunculuk ve yaratıcı drama okulunun yanı sıra Türkiye'deki fiyatlarla ilgili yorumlarını da paylaştı. Oyuncu, ikinci el araç piyasasından bir araştırma yaparak mağazadaki lüks araçların model, kilometre ve fiyat bilgilerini takipçileriyle paylaştı. Ardından Türkiye'deki araç fiyatlarıyla karşılaştırma yaparak dikkatleri çekti.





Erdem Baş, Türkiye'deki araç fiyatlarının vergilerle birlikte oldukça yüksek olduğunu belirtti. 500 dolar peşinat vererek aldığı aracın Türkiye fiyatının 1,5 milyon TL civarında olduğunu ifade etti. Bu durumu "Türkiye'de bir araba alıyorsunuz 2 tane 3 tane de vergiye gidiyor. İnanılmaz fiyatlar." şeklinde yorumladı. Ayrıca Baş, Amerika'da araç almanın daha ulaşılabilir olduğunu ve vergi oranlarının Türkiye'ye kıyasla daha düşük olduğunu vurguladı.

Erdem Baş'ın bu paylaşımı, Türkiye'deki araç fiyatları ve vergi politikaları konusunda geniş bir tartışma başlattı. Oyuncunun Amerika'da yeni bir hayata adım atması ve yaşadığı deneyimler, Türk medyasında ve sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Erdem Baş'ın Amerika'daki başarıları ve Türkiye'yi terk etmesiyle ilgili daha fazla gelişme merakla bekleniyor.