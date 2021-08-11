Annesini zincirlerle döven modacı Berra Terzioğlu için 3 yıl hapis istemi!

Ünlü Berra Terzioğlu, 5 Şubat akşamı annesi Ümit T.'yi darp ederek zincirlerle dövdüğü öne sürüldü. Anne kızından şikayetçi oldu ve modacı hakkında dava açıldı. Terzioğlu'nun 3 yıl hapsi isteniyor.

İddialara göre göre psikolojik tedavi gören Berra Terzioğlu, gündüz para bulamadığı için muayene gidemediği ve bununla ilgili de annesini suçlayarak uyuyan annesini tokat atarak uyandırdı. Şok içerisinde uyanan anne Ümit T., kızının boğazına sarılması ve darp etmesiyle korku dolu anlar geçirdi.

Yaşadığı şokla ne yapacağını bilemeyen anne, diğer kızının yardımıyla Berra'nın elinden kurtuldu. Polise giden anne Ümit T. kızından şikayetçi oldu ve gece yaşadıklarını polise anlattı. Kızının kendisine hakaret ve tehdit ederek saldırdığını ve darp edip, yerlerde sürüklediğini belirten anne, kolyesinin zinciriyle kendisini dövdüğünü ve diğer kızı sayesinde Berra'nın elinden kurtulduğunu söyledi.

Savcılığa ifade veren Berra Terzioğlu, annesine karşı saldırdığı olayı itiraf etti. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Berra Terzioğlu ile annesi hakkında karşılıklı müşteki ve şüpheli iddianamesi hazırlandı ve iddianamede, Terzioğlu'nun olayın yaşandığı gece sarp olayının gerçekleştiği belirtilerek 'Üstsoya Karşı Basit Yaralama' suçlamalarında dava açıldı.