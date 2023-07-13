Arda Güler'den sevgilisiyle aile pozu: Birlikte yemeğe çıktılar

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler transfer haberleri sonrasında gündemden düşmüyor. Güler hem ailesi hem sevgilisiyle yemek fotoğrafını paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARDA GÜLER'İN SEVGİLİSİ

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çeken genç oyuncu Arda Güler Real Madrid'e transfer olması sonrasında epey gündemde kaldı. Arda Güler geçtiğimiz günlerde ailesiyle İspanya'da yemek yediği anları paylaştı.





Arda Güler'in yanında sevgilisi Galatasaray basketbolcusu Duru Nayman'ın da olması dikkatlerden kaçmadı. Kariyeri de özel hayatı da dikkatlerden kaçmayan Arda Güler'in yanında sevgilisi Duru Nayman'ın da olması aileye girdiği mesajını verdi. Senelerdir birlikte olan genç çift beraber İspanya'ya gitti. Arda Güler ailesi ve sevgilisi Duru Nayman'la İspanya Madrid'de bir Türk lokantasında beraber yemek yedi.