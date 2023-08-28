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Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden kötü haber: Üçüncüyü bekliyorlardı

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Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden kötü haber: Üçüncüyü bekliyorlardı
Arda Turan ve Aslıhan Doğan 2018 yılında dünya evine girerken bu kısa süre içerisinde üçüncü kez anne baba olacaklarını duyurdu. Kalabalık aile sevdiklerini söyleyen çift doktordan kötü haberi aldı.

Ünlü futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın ilk oğlu Hamza Arda, ikinci oğlu ise Asil Aslan 2020 yılında dünyaya geldi. Mutlu evlilikleriyle dikkatleri çeken çiftin tekrar anne baba olmaya hazırlandıkları ortaya çıktı. İkiliden dev itiraf gelirken kız çocuk istediklerini belirttiler. Fakat doktordan beklenmedik karar geldi...

arda turan

 2 aylık hamile olan Aslıhan, doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi. İki erkek çocuğu olan çiftin her fırsatta kalabalık aile istediklerini ve kısmet olursa ikisinin de bu defa kız çocuk istediklerini dile getirdi. Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak istediğini belirten Aslıhan Doğan, iki oğlum var üçüncü kız olursa çok mutlu olurum dedi. 

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