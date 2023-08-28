Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden kötü haber: Üçüncüyü bekliyorlardı

Ünlü futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın ilk oğlu Hamza Arda, ikinci oğlu ise Asil Aslan 2020 yılında dünyaya geldi. Mutlu evlilikleriyle dikkatleri çeken çiftin tekrar anne baba olmaya hazırlandıkları ortaya çıktı. İkiliden dev itiraf gelirken kız çocuk istediklerini belirttiler. Fakat doktordan beklenmedik karar geldi...





2 aylık hamile olan Aslıhan, doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi. İki erkek çocuğu olan çiftin her fırsatta kalabalık aile istediklerini ve kısmet olursa ikisinin de bu defa kız çocuk istediklerini dile getirdi. Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak istediğini belirten Aslıhan Doğan, iki oğlum var üçüncü kız olursa çok mutlu olurum dedi.