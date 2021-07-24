İstanbul 29°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1348.4
ALTIN
500.46
DOLAR
8.6045
STERLİN
11.8375
EURO
10.1350
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel arasında çıkan aşk iddiaları sonrası gözler Hadise'ye çevrildi!
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel...
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör virüs etkisi diğer aşılarda yok..
Son Dakika
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör...
Cep telefonu ve internet faturasını ödemeyenler dikkat! Kısıtlamaya gidilecek..
Son Dakika
Cep telefonu ve internet faturasını...
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına karşı uyardı!
Son Dakika
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına...

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten bikinili dans pozu

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş’i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu tatilde dans ederken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:25
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten bikinili dans pozu
Takip Et:

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren ve bu karakterle özdeşleşen Yüsra Geyik diziden bu sezon sonunda ayrıldı. Güzel oyuncu diziye duygusal bir veda ederken yoğun çalışma temposunun ardından soluğu tatilde aldı.


Yeni projelere odaklanacağını açıklayan Yüsra Geyik tatilde dans ederken çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun parlak bikinisiyle dans ettiği o anlar sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni gelirken bazı kullanıcılar “aman Hüsnü komiser görmesin” ifadeleriyle esprili yorumlarda bulunu. Genç oyuncu daha öncede paylaştığı cesur pozlarla gündem olmuştu.


Son Güncelleme: 24.07.2021 12:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarYüsra Geyik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesinde yumruklar havada uçuştu!
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesinde yumruklar havada uçuştu!
Kaza geçiren ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın kaburgaları kırıldı
Kaza geçiren ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın kaburgaları kırıldı
Akdeniz şarkısının klibi erotik bulunan Bülent Serttaş, verdi veriştirdi..
Akdeniz şarkısının klibi erotik bulunan Bülent Serttaş, verdi veriştirdi..
Halil Sezai’den şok sözler ‘gerektiği şekilde dövemedim’
Halil Sezai’den şok sözler ‘gerektiği şekilde dövemedim’
Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu
Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilişkisi sayesinde bambaşka birisi oldu
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilişkisi sayesinde bambaşka birisi oldu

Popüler Haberler

The Sinner 4. Sezon ne zaman başlayacak?
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!
Alina Boz’un estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
Beşiktaş 2021-2022 yeni sezon formaları ve fiyatları
15 Temmuz gece selası saat kaçta okunacak?
Exxen Konuşanlar 30.bölüm ne zaman yayınlanacak?
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler? HTS ve WhatsApp kayıtları incelemeye alındı
Askerlik borcu sorgulaması nasıl yapılıyor?
Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İslami usullere göre kurban kesimi
Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak?
Günlük burç yorumları 13 Temmuz 2021 Salı burç yorumları
İkimizin Sırrı dizisi yeni tanıtım fragmanı yayınlandı
15/07 Şafak Vakti filmi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.