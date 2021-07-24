Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten bikinili dans pozu

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren ve bu karakterle özdeşleşen Yüsra Geyik diziden bu sezon sonunda ayrıldı. Güzel oyuncu diziye duygusal bir veda ederken yoğun çalışma temposunun ardından soluğu tatilde aldı.

Yeni projelere odaklanacağını açıklayan Yüsra Geyik tatilde dans ederken çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun parlak bikinisiyle dans ettiği o anlar sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni gelirken bazı kullanıcılar “aman Hüsnü komiser görmesin” ifadeleriyle esprili yorumlarda bulunu. Genç oyuncu daha öncede paylaştığı cesur pozlarla gündem olmuştu.