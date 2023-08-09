Arzu Sabancı sosyal medyada isyan etti: Türkçe konuşan yok

Arzu Sabancı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Bebek ve Nişantaşı gibi bölgelerindeki duruma tepki gösterdi. Sabancı, "Nişantaşı ve Bebek sokakları, kafeler, neredeyse Türkçe konuşan kimse yok gibi görünüyor... Her yer simsiyah kıyafetlilerle dolu." şeklinde ifadeler kullanarak güncel durumu eleştirdi. İşte detaylar...





ARZU SABANCI SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Arzu Sabancı, Sabancı ailesinin tanınmış isimlerinden biri olarak sosyal medyada takip ediliyor. Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Sabancı, yıllar önce İtalya'da yaşayan bir arkadaşının Roma'da turist kalabalığından şikayet ettiğini ve bu duruma şaşırdığını anlattı. Şimdi ise İstanbul'un benzer bir durumda olduğunu ifade etti. Şehirdeki kalabalık ve turist trafiğinin arttığına dikkat çeken Sabancı, bu durumu kendisi de yaşıyormuş gibi hissettiğini belirtti. İşte diğerr ayrıntılar...

Arzu Sabancı, "TÜRKÇE KONUŞAN YOK GİBİ..." başlığıyla yaptığı paylaşımında, yıllar önce İtalyan bir arkadaşının Roma'daki turist kalabalığından yakındığını anlattı. Arkadaşı şehri turistlerin işgal ettiğini ve yer kalmadığını söylemişti. Sabancı o zamanlar turistlerin getirdiği ekonomik faydayı düşünerek bu duruma olumlu yaklaşmıştı. Ancak şimdi, İstanbul'da aynı durumu yaşıyoruz. Nişantaşı, Bebek gibi semtlerde sokaklar ve kafeler, Türkçe konuşan kişilerin eksikliğiyle dikkat çekiyor. Şehirdeki kalabalığın artması ve turistlerin çoğalması nedeniyle, yerli halkın bu durumdan etkilendiğini vurguluyor.

İşte o paylaşım...



