Arzum Onan'dan olay paylaşım: Boşandıktan sonra ilk kez...

Ünlü çift Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliklerini sonlandırmasının ardından, Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ ve sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile çektirdiği poz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Arzum Onan, boşanma sonrası gelini ve oğluyla birlikte çektirdiği bu fotoğrafı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun müstakbel gelini, bu pozla sosyal medyanın gündemine oturdu. Mehmet Aslantuğ ile anlaşarak sona erdirdiği 27 yıllık evliliğin ardından bu paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fotoğrafta yer alan Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu, sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Bu paylaşım, ünlülerin özel hayatlarına dair merak uyandırdığı gibi, ilişki dinamiklerini ve evlilik sonrası yaşanan değişiklikleri de tartışmaya açtı. İşte detaylar...





27 YILLIK EVLİLİKLERİ

Ünlü çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, uzun süren 27 yıllık evliliklerini tek bir celsede sona erdirmişlerdi. Bu süreçten sonra, çiftin oğulları Can Aslantuğ ise aşk hayatında mutlu görünüyor. Babasının fiziksel benzerliği ile dikkat çeken Can Aslantuğ, son zamanlarda sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ve annesiyle çektirdiği pozları paylaştı. İşte diğer ayrıntılar...





Arzum Onan, oğlu ve gelecekteki gelininin bu pozları sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı. Fotoğraflara gelen yorumlar ve beğeniler, bu paylaşımın ne kadar dikkat çekici olduğunu gösteriyor. Arzum Onan, evliliklerinin sonlanmasından önce eşinin fotoğrafını paylaşarak, eşi hakkında olumsuz söylemlere karşı çıkmıştı.

Onan, eşine olan sevgisini ve saygısını dile getirirken, bazı kişilerin sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurgulamıştı. Eşinin tutarlı, saygılı ve hassas kişiliğini övmüş, siyasi çekişmelerin ve iftiraların gerçek kişilikleri yansıtmaması gerektiğini belirtmişti. Onan, 30 yıla yakın süredir sevdiği adamın yanında olduğunu ve eşine yapılan iftiralara katılmadığını ifade etmişti.

Bu açıklamalar, Arzum Onan'ın eşine olan saygısı ve bağlılığını vurgularken, medya ve kamunun gözündeki olayları değişik bir ışık altında değerlendirmemizi sağlıyor. Bu özgün ve kişisel açıklamalar, ünlü çiftin evliliklerinin sona ermesiyle gündemde olan spekülasyonlara farklı bir bakış açısı getiriyor.

Arzum Onan, boşanma sürecini açıklamış ve duygusal yüklerden kaçınmak istediklerini belirtmiştir. Zamanla, Mehmet'in boşanmayı talep ettiği ortaya çıkmıştır ve bu kararın daha saygılı bir yaklaşım olacağına karar verilmiştir. 29 Mayıs'taki boşanma tarihinden farklı iddiaların asılsız ve kötü niyetli olduğu ifade edilmiştir. Onan, ilişkide yaşanan yorgunluğun, sevgi ve saygının değişmediğini vurgulayarak, sevgi ve sükunetle yollarını ayırdıklarını belirtmiştir.



