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Aşk sarhoşu Seda Sayan, 15 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi!

Her attığı adımı olay olan Seda Sayan'ın organizatör Ata Çağlayan aşk yaşadığı olduğu öğrenilirken kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle yan yana görüntü vermesi herkesi şaşkına çevirdi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:47
Aşk sarhoşu Seda Sayan, 15 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi!
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Daha önce 5 kez evlenen ve açıklamalarında artık kimseyle evlenmeyeceğini söyleyen Seda Sayan'ın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka başladığı öğrenilen Seda Sayan'ın sevgilisiyle aralarında 15 yaş farkı olduğu belirtildi.

Yeni sevgilisiyle hiç görüntü vermeyen Seda Sayan, ilk kez Ortaköy'de magazincilere yakalandı. Burada bulunan bir mekanda yan yana görüntülenen çiftin aşkları da resmen belgelenmiş oldu. Boğaza karşı yaklaşık 5 saat romantik anlar sergileyen çiftin yanında Safiye Soyman'ın da olduğu görüldü.


Gecenin sonunda mekan çıkışı çıkarken görüntülenen Seda Sayan ve Ata Çağlayan, dışarıda gazetecilerin olduğunu fark ettiler ve görüntü vermekten kaçındılar. Kamera ışıklarından sevgilisi Seda Sayan'ı hızlı adımlarla kaçıran Ata Çağlayan, sevgilisinin aracına bindirdikten sonra gözden kayboldu.

Geçtiğimiz günlerde Ata Çağlayan'la aşk yaşamadığını söyleyen Seda Sayan'ın sadece arkadaş olduklarını belirtmişti. Diğer taraftan 43 yaşında olduğu öğrenilen Ata Çağlayan'ın daha önce Banu Noyan ile bir evlilik yaptığı fakat çiftin evliliklerinin 7 ay sürdüğü öğrenildi.


Son Güncelleme: 25.10.2021 11:47
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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanAta çağlayan
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