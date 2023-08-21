Aslı Enver’den havuz pozları ses getirecek! Taze anneye övgüler havada uçuştu! ''Türkiye’nin en doğal kadını''

Taze anne Aslı Enver kısa süre önce kızını kucağına alırken bu defa havuzda eşine poz vermesiyle gündeme geldi. Mutlu evlilikleri devam eden Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın imrendiren pozları…