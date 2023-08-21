Aslı Enver’den havuz pozları ses getirecek! Taze anneye övgüler havada uçuştu! ''Türkiye’nin en doğal kadını''
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Taze anne Aslı Enver kısa süre önce kızını kucağına alırken bu defa havuzda eşine poz vermesiyle gündeme geldi. Mutlu evlilikleri devam eden Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın imrendiren pozları…
Geçtiğimiz Kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver’in nikah sonrasında 2 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Rol alacağı diziyi hamilelikten ötürü bırakmak zorunda kalan Enver, Elay adını verdiği kızını kucağına aldı.
Doğumdan kısa süre sonra eşi ve kızıyla verdiği pozları sosyal medya üzerinden yayınlayarak beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncunun sevinci ve keyifli anları dikkatleri çekti.
HAVUZDAN POZLAR
39 yaşındaki başarılı isim 6.5 milyona sahip olduğu sosyal medya hesabı üzerinden havuzda eşine verdiği pozları paylaştı. Gönderisine Göbudak'ı etiketleyen Enver'e; kısa sürede 138 bin beğenin sahibi oldu.
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