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Aslı Enver'in en mutlu günü! Kızı 'Elay' dünyaya geldi..

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Aslı Enver'in en mutlu günü! Kızı 'Elay' dünyaya geldi..
Geçtiğimiz Kasım ayının ortalarında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbulak ile evlenen Aslı Enver'in bebeğini dünyaya getirdiği öğrenildi. Anne olmanın heyecanını doyasıya yaşayan güzel oyuncunun kızına 'Elay' adını verdiği bildirildi.

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Kavak Yelleri isimli dizide adını duyuran ve daha sonra birçok başarılı projenin kadrosunda olan Aslı Enver, 2022 yılı Kasım ayının ortalarında Berkin Gökbulak ile dünyaevine girmişti. Evlendikten hemen sonra hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncunun anne olduğu öğrenildi.

Aslı Enver'in en mutlu günü! Kızı 'Elay' dünyaya geldi

KIZLARINA 'ELAY' ADINI VERDİLER

2. Sayfa'da yayınlanan haberde hamileliği boyunca sessiz kalan ve çalışmayan oyuncu bugün ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bir kızı olan Aslı Enver'in kızının adını 'Elay' koyduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Aslı Enver'in en mutlu günü! Kızı 'Elay' dünyaya geldi

Aslı Enver ile bebeğinin sağlığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bir kaç gün önce eşiyle paylaşımlarda bulunan Aslı Enver'in Berkin Gökbudak ile yayınladığı bir pozunun altında "çok" notunun yazdığı görülmüştü.

Aslı Enver'in en mutlu günü! Kızı 'Elay' dünyaya geldi

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