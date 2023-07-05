Aslı Enver'in en mutlu günü! Kızı 'Elay' dünyaya geldi..

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Kavak Yelleri isimli dizide adını duyuran ve daha sonra birçok başarılı projenin kadrosunda olan Aslı Enver, 2022 yılı Kasım ayının ortalarında Berkin Gökbulak ile dünyaevine girmişti. Evlendikten hemen sonra hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncunun anne olduğu öğrenildi.





KIZLARINA 'ELAY' ADINI VERDİLER

2. Sayfa'da yayınlanan haberde hamileliği boyunca sessiz kalan ve çalışmayan oyuncu bugün ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bir kızı olan Aslı Enver'in kızının adını 'Elay' koyduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.





Aslı Enver ile bebeğinin sağlığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bir kaç gün önce eşiyle paylaşımlarda bulunan Aslı Enver'in Berkin Gökbudak ile yayınladığı bir pozunun altında "çok" notunun yazdığı görülmüştü.



