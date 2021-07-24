Aslıhan Güner'in güzellik sırrı ortaya çıkın! Bakın Aslıhan Güner güzelliğini neye borçlu...

Güzel oyuncu Aslıhan Güner, ınstagramdan annesiyle beraber çekindiği bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın ardından güzel oyuncunun güzelliğini nereden aldığını anlamış oldu. Annesiyle yanak yanağa poz veren güzel oyuncu, yeni dizisinin çekimlerinden önce annesiyle vakit geçiriyor.

Uzak Şehrin Masalı’na hazırlanıyor

Yıldız gitti Umay geldi

Son olarak oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri için Ordu’da olan Aslıhan Üner, şimdi de yeni dizisi için Kars’a gitmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu çekimleri başlamadan önce eşi ve annesiyle bol bol vakit geçirmeye çalışıyor.

FOX Tv’de yayınlanacak olan Uzak Şehrin Masalı dizisinde Umay karakterini canlandıracak olan güzel oyuncu, imajıyla herkesi büyülemeyi başarıyor. Dizinin çekimleri ilk olarak Kars’ta yapılacak, sonrasında çekimler İstanbul’da devam edecek.

Sırlar Dünyası’nda başlayan aşk!

Sırlar Dünyası isimli diziyle ekran yolculuğuna başlayan güzel oyuncu Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç’la 2013’ten beri mutlu bir evlilik sürdürüyor.