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Aslıhan Güner'in güzellik sırrı ortaya çıkın! Bakın Aslıhan Güner güzelliğini neye borçlu...

Oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu Aslıhan Güner sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. İşte, Aslıhan Güner’in herkesi şaşırtan o fotoğrafı ve güzellik sırları.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:36
Aslıhan Güner'in güzellik sırrı ortaya çıkın! Bakın Aslıhan Güner güzelliğini neye borçlu...
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Güzel oyuncu Aslıhan Güner, ınstagramdan annesiyle beraber çekindiği bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın ardından güzel oyuncunun güzelliğini nereden aldığını anlamış oldu. Annesiyle yanak yanağa poz veren güzel oyuncu, yeni dizisinin çekimlerinden önce annesiyle vakit geçiriyor.

Uzak Şehrin Masalı’na hazırlanıyor


Son olarak oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri için Ordu’da olan Aslıhan Üner, şimdi de yeni dizisi için Kars’a gitmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu çekimleri başlamadan önce eşi ve annesiyle bol bol vakit geçirmeye çalışıyor.

Yıldız gitti Umay geldi

FOX Tv’de yayınlanacak olan Uzak Şehrin Masalı dizisinde Umay karakterini canlandıracak olan güzel oyuncu, imajıyla herkesi büyülemeyi başarıyor. Dizinin çekimleri ilk olarak Kars’ta yapılacak, sonrasında çekimler İstanbul’da devam edecek.

Sırlar Dünyası’nda başlayan aşk!

Sırlar Dünyası isimli diziyle ekran yolculuğuna başlayan güzel oyuncu Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç’la 2013’ten beri mutlu bir evlilik sürdürüyor.


Son Güncelleme: 24.07.2021 14:36
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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan GünerAslıhan Güner Annesi
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