'Atatürk' dizisinin ana karakteri Aras Bulut İynemli'nin Disney Plus yorumu: 'Elimden geleni yapacağım'

Disney platformu, geçtiğimiz haftalarda "Atatürk" dizisini iptal ettiğini duyururken, bu karar çok tepki aldı. Amerika Ermeni Ulusal Komisyonu'nun diziyi bitirdiği söylentileri gündeme bomba gibi düşerken RTÜK bu iddiaları araştırmaya karar verdi. Önde gelen birkaç kişi duygularını sosyal ağ aracılığıyla ifade etti; İfade etmeyenlere tepkiler arttı.





Dizinin asıl ismi olan ve dizide Atatürk karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, tüm bunlar olurken sessiziiğe büründü ve dizinin iptaline ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. İzleyiciler ondan gelecek olan ilk cümleyi merakla beklemeye başladı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"





Disney platformunun diziyi durdurma kararı almasının ardından Aras Bulut İynemli, ilk kez şunları söyledi: "Bir oyuncu ve sorumluluk sahibi biri olarak benim en önemli sorumluluğum Atatürk'ü ve projeyi korumaktır." şeklinde ifadeler kullandı.

"Yapım ekibi başından beri bu konuda böyle bir karar aldı" diyen başarılı oyuncu "Atatürk'ün dünya genelinde en büyük liderlerinden biri olduğunu tekrarlamaya gerek yoktur. Hatta bence en büyüğü o.. Dünyanın her yerinde takip edilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullanarak herkesin merakla beklediği sessizliğini de bozmuş oldu.