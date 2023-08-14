Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönemin en sevilen ve unutulmaz dizilerinden olan "Avrupa Yakası" ve "Seksenler", Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. Bu dizilerdeki karakterler ise izleyicilerin hafızasında özel bir yere sahip. İşte bu dizilerin unutulmaz yüzlerinden biri olan Vural Çelik, yıllar sonra sessizliğini bozarak yeniden kendini gösterdi. Kubilay Peynircioğlu karakteriyle "Avrupa Yakası"nda ve Niyazi karakteriyle "Seksenler"de izleyiciyi güldüren, düşündüren ve duygulandıran oyuncu, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme taşındı.

Vural Çelik'in son görünümü, izleyicileri büyük bir sürprizle karşıladı. Yıllar geçse de hala tanınabilir bir yüz olan oyuncu, yaşının getirdiği olgunlukla beraber farklı bir hava ile karşımıza çıktı. Ancak sadece fiziksel değişimi değil, hakkında öğrenilen bir detay da dikkatleri çekti. Çelik'in sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda, yıllarca süren sessizliğini neden bozduğunu ve gelecekteki projeleri hakkında da ipuçları verdi. Bu detay, hayranlarını duygusal bir şekilde etkiledi.

Vural Çelik'in ortaya çıkması, dizi izleyicileri için nostaljik bir anı olarak yükseldi. Onun eski dizilerde canlandırdığı karakterler, hala hafızalarda canlı ve özel bir yere sahip. Oyuncunun son hali ve gelecek projeleri, hayranlarını heyecanlandırırken, dizi dünyasının unutulmaz yüzlerinden birinin tekrar sahnede olması, televizyonseverleri sevindirdi.

Uzun yıllar sessizliğini koruyan tanınmış oyuncu Vural Çelik, yapımcı Birol Güven ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi şaşırttı. O anı paylaşarak sevenlerine büyük bir sürpriz yapan Vural Çelik, yıllar sonra tekrar gündemde ve gönüllerde yer buldu.

1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Vural Çelik, aslen Ordulu. Oyunculuk kariyerine Levent Kırca Tiyatrosu'nda gazete ilanıyla oyuncu arandığını duyduğunda başvuru yaparak adım attı. Bu süreç, onun için büyük bir dönüm noktasıydı. Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcısı olarak çalıştı. Ardından Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak sahne aldı. "Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterleriyle ve "Seksenler" dizisindeki Niyazi karakteriyle izleyicinin kalbinde taht kurdu.

Vural Çelik'in ortaya çıkışı sadece fiziksel bir değişimle değil, yaşadığı zorlu çocukluk dönemiyle de dikkatleri çekti. Henüz 11 yaşındayken babasının ailesini terk ettiği anılarla dolu bir geçmişe sahip olan ünlü oyuncu, para kazanabilmek için sokaklarda su satıp ayakkabı boyadı. Halk arasında "pamuk karası" olarak bilinen bir hastalık nedeniyle annesinin gözlerini kaybetmesi ise onun hayatının bir diğer zorlu yönünü oluşturdu.

Vural Çelik, "Avrupa Yakası"ndaki başarısına ve sinema kariyerindeki çıkışlarına rağmen annesinin onu görememesi nedeniyle içten içe buruk bir duygu yaşadığını ifade etmişti. Bu detaylar, onun hayat hikayesinin yanı sıra kariyerindeki önemli dönemeçleriyle de birleşerek, izleyicilerde derin bir etki bıraktı.