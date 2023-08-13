Azer Bülbül hayranlarına müjde: Hayatı beyaz perdeye taşınıyor!

'Ağıt', 'Kör Kurşun', 'Bana Düştü', 'Dokunmayın Çok Fenayım' gibi şarkılarla tanınan Azer Bülbül hayranlarını çok sevindiren bir haber paylaşıldı. Merhum şarkıcının hayatının film olacağı söylendi.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE CİHANGİR CEYHAN'A TEKLİF GİTTİ





Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Azer Bülbül'ün hayatının film olacağı belirtilirken filmin başrol oyucusu için de Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir Ceylan'a oynamaları yönünde bir teklif götürüldüğü iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından ise ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ın, sosyal medya hesabı üzerinden Azer Bülbül'ün bir fotoğrafını paylaştığı görüldü.