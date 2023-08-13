  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Azer Bülbül hayranlarına müjde: Hayatı beyaz perdeye taşınıyor!

Azer Bülbül hayranlarına müjde: Hayatı beyaz perdeye taşınıyor!

Yayınlanma:
Azer Bülbül hayranlarına müjde: Hayatı beyaz perdeye taşınıyor!
Azer Bülbül'ün hayatını anlatan hikayenin beyaz perdede yerini alacağı söylendi. Başroller için çok sevilen oyunculardan Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir Ceylan'a da teklif verildiği iddia ediliyor.

'Ağıt', 'Kör Kurşun', 'Bana Düştü', 'Dokunmayın Çok Fenayım' gibi şarkılarla tanınan Azer Bülbül hayranlarını çok sevindiren bir haber paylaşıldı. Merhum şarkıcının hayatının film olacağı söylendi.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE CİHANGİR CEYHAN'A TEKLİF GİTTİ

Azer Bülbül hayranlarına müjde Hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Azer Bülbül'ün hayatının film olacağı belirtilirken filmin başrol oyucusu için de Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir Ceylan'a oynamaları yönünde bir teklif götürüldüğü iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından ise ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ın, sosyal medya hesabı üzerinden Azer Bülbül'ün bir fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Magazin
Bolu'da paylaşım yapan Serenay Sarıkaya’ya Tanju Özcan'dan ilginç davet!
Bolu'da paylaşım yapan Serenay Sarıkaya’ya Tanju Özcan'dan ilginç davet!
Sinem Kobal, görünmez kaza kurbanı oldu!
Sinem Kobal, görünmez kaza kurbanı oldu!
Yalı Çapkını oyuncuları paraya para demiyor! Bölüm başı aldıkları para dudak uçuklattı
Yalı Çapkını oyuncuları paraya para demiyor! Bölüm başı aldıkları para dudak uçuklattı
İbrahim Tatlıses yeniden evleniyor! Yeni eşini ilk kez açıkladı, duyanlar şaşırdı
İbrahim Tatlıses yeniden evleniyor! Yeni eşini ilk kez açıkladı, duyanlar şaşırdı
CZN Burak Babası Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı
CZN Burak Babası Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı
Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Oldu
Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Oldu
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları yıllar sonra ilk kez görüntülendi