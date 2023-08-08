Bahar Candan takipçilerinin gazabına uğradı: İç çamaşırını gösterip...

İste Benim Stilim isimli yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, her hareketiyle olay olurken bu defa eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi. Bu duruma karşılık takipçileri sessizliğini bozarken tepkiler çığ gibi büyüdü.

Nihal Candan'la beraber sosyal medya üzerinden tanınmış isimlerinden olan Bahar Candan bu defa Barbie modasına uyup pembe giydi ve eteğini kaldırarak iç çamaşırını sergiledi.





Geçtiğimiz aylarda banka hesabındaki parayı paylaşan Bahar Candan, bu hareketiyle dikkat çekerken hesapta olan 12 milyon TL ise asıl konu haline geldi.