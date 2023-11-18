Bahar-Nihal Candan kardeşlerin babasından şaşırtan hamle: Sosyal medya sallandı

Son zamanların tartışmasız en ses getiren haberleri sosyal medya fenomenlerinin tutuklanması oldu. Polat çiftinin ardından hemen gözaltına alının Candan kardeşlerde tutuklandılar. Tutuklanmaların ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin babası Hakan Candan’ın sosyal medya paylaşımları da gündemde bomba etkisi yarattı. Detaylar haberimizde…







CANDAN KARDEŞLERİN BABASI HAKAN CANDAN SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI! O PAYLAŞIMLARI BÜYÜK SES GETİRDİ

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler katıldıkları televizyon programları ile üne kavuşumuşlardı. Ama daha sonrasında iki kardeş bu şöhreti ikiye katlamak adına sosyal medyada poz vermeye başladılar. Fakat bu sosyal medya seçimleri onların başını yaktı. Sosyal medyada milyonları aşkın takipçileri olan kardeşler geçtiğimiz günlerde "kara para aklama" ve "suç örgütüne katılma ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandılar.

Dilan ve Engin Polat davasıyla dikkat çeken Candan ailesinin babası Hakan Candan, kızlarının tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

Babası Hakan Candan'ın paylaşımları sosyal medyada yayınlandıktan sonra hesabını kapattı. Candan'ın geçmiş paylaşımları herkesi şok etti.

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, dün İstanbul’da “Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı. Bu kararın ardından tüm gözler Candan ailesine çevrildi. Hakan Candan'ın sosyal medya paylaşımları yeniden gündemde.





Hakan Candan'ın daha önceki paylaşımlarında şarkıcı Gülşen ve oyuncu Merve Dizdar'ı da hedef aldığı dikkatlerden kaçmadı.





Kızlarının tutuklanması nedeniyle paylaşımları dikkat çeken Hakan Candan'ın hesabını kapattığı ortaya çıktı.