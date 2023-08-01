Barış Arduç sosyal medyayı yıktı geçti! 'Hanımcı' paylaşımı herkesi çatlattı

Ünlü oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç, 'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürerek, 2020 Temmuz'unda dünya evine girdi. Mutlu evliliklerini ışık saçan bir mutlulukla taçlandıran çift, hayatlarına sevinç dolu bir sayfa ekledi ve kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldılar. Barış Arduç, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu olarak biliniyor. Son yaptığı paylaşım ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, çiftin mutluluğunu paylaşarak desteklerini gösteriyor. Bu özel paylaşım, ünlü çiftin hayranlarını bir kez daha büyülemeyi başardı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.





Ünlü oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay ile paylaştığı bir fotoğraf ile sosyal medyanın ilgisini üzerine çekti. Fotoğrafta çiftin samimi bir anı yakaladığı görülüyor. Barış Arduç, bu özel paylaşımın altına duygusal bir ifade olan "Her zerrene" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören fotoğraf, kısa sürede gündemde yer aldı. Hayranlar, çiftin mutluluğuna ve aşk dolu anlarına tanıklık etmenin keyfini çıkarırken, yorumlarında da duygusal ifadelerle dolu mesajlar paylaştılar. "Bize de böyle aşk nasip olur mu" şeklinde yapılan yorumlar da dikkat çekti. Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, sevenleri tarafından sevgiyle desteklenmeye devam ediyor.

Gupse Özay ve Barş Arduç Kimdir?

Gupse Özay ve Barış Arduç, Türk sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan ünlü bir çifttir. İkilinin aşk hikayesi, 2013 yılında çekilen "Deliha" filmi setinde başlamıştır. Bu filmde başrolü paylaşan Gupse Özay ve Barış Arduç, sette başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştür.

Barış Arduç, 8 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'nin doğusunda yer alan Wollerau'da dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Barış Arduç, tiyatro ve dizi projeleri ile adını duyurmuş ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. "Kiralık Aşk", "İçerde", "Yarım Kalan Aşklar", "Aşk ve Mavi" gibi popüler dizilerdeki başarılı performansları ile tanınmaktadır.

Gupse Özay ise 30 Ocak 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü mezunudur. Senarist ve oyuncu olarak kariyerine devam eden Gupse Özay, "Deliha", "Deliha 2", "Görümce", "Organize İşler" gibi komedi filmleriyle tanınmıştır. Aynı zamanda "G.O.R.A" ve "A.R.O.G" gibi Cem Yılmaz'ın filmlerinde de yer almıştır.

Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 Temmuz'unda dünya evine girmiştir. Mutlu evliliklerini Jan Asya adında bir kızlarıyla taçlandırmışlardır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çift, zaman zaman birbirleriyle olan mutlu anlarını ve romantik paylaşımlarını takipçileriyle paylaşmaktadır. Bu paylaşımlar, geniş bir hayran kitlesi tarafından sevgi ve beğeniyle karşılanmaktadır. Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, hem kişisel kariyerlerindeki başarıları hem de güçlü aşklarıyla Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri olarak tanınmaktadır.