Barış Arduç'tan eşi Gupse Özay'a aşk dolu paylaşım

Barış Arduç ve Gupse Özay, bir zamanların ünlü romantik komedi filmi 'Deliha' setinde tanışarak başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüş ve 6 yıllık bir birlikteliğin ardından Temmuz 2020'de evlenerek mutlu bir evlilik yaşamına adım atmıştı.



Evli çift, bu süreçte birbirlerine olan aşklarını sık sık sosyal medyada paylaşarak hayranlarına romantik anlar yaşatıyor. Barış Arduç, son dönemde yaptığı bir paylaşımla yine gündem oldu. Eşi Gupse Özay ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, altına sadece "Her zerrene" notunu düşerek aşk dolu duygularını dile getirdi.

ARDUÇ'UN PAYLAŞIMI





Bu romantik paylaşım, hayranlarının kalbini çaldı ve kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, çiftin birbirlerine olan sevgi dolu ifadeleri ve mutluluklarına hayranlıkla tepki gösterdi. Arduç ve Özay, özel hayatlarını mümkün olduğunca magazin gündeminden uzak tutmaya çalışarak sadece aşkları ve oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca, evliliklerini daha da özel kılan bir detay, çiftin birlikte büyüttüğü ve hayatlarına anlam katan kızları Jan Asya oldu. Onlar için aileleriyle birlikte güzel anılar biriktiren çift, her fırsatta kızlarıyla birlikte keyifli zamanlar geçiriyor.

Barış Arduç, sosyal medya hesaplarında aktif bir şekilde paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişim halinde oluyor ve onlarla güzel anılarını paylaşıyor. Gupse Özay da eşinin bu samimi paylaşımlarına sık sık olumlu yanıtlar vererek sevgi dolu bir iletişim sergiliyor.

İkilinin evliliklerini her geçen gün daha da güçlendirdiği ve aşklarının hala ilk günkü gibi taze olduğu gözlerden kaçmıyor. Tüm bu güzellikleriyle, Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, Türkiye'nin sevilen ve örnek gösterilen ünlü çiftlerinden biri olarak, sevenlerine ilham vermeye devam ediyor.