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Başak Güroz ve Canberk Türkeç Dünyaevine Girdi

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Başak Güroz ve Canberk Türkeç Dünyaevine Girdi
Başak Güroz, sevgilisi Canberk Türkeç ile dünyaevine girdi. Oyuncu aile yakınları ve dostlarının katıldığı masalsı bir törenle mutluluğa 'evet' dedi.

Güzel oyuncu Başak Güroz, sevgilisi Canberk Türkeç ile dünyaevine girdi

Oyuncu aile yakınları ve dostlarının katıldığı masalsı bir törenle mutluluğa 'evet' dedi.

SEVGİLİSİYLE MUTLULUĞA 'EVET' DEDİ

Talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'la evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Başak Güroz, uzun süredir beraber olduğu Canberk Türkeç ile nikah masasına oturdu. Ailesi ve sevdiklerinin katılımıyla kır düğünü yapan oyuncu, balık kesim ve derin yırtmaçlı gelinliğiyle göz kamaştırdı.

'HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ BİR GÜNDÜ'

Mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Başak Güroz 'Aşkımızı kutladığımız, mutluluğumuzu paylaştığımız ve tam da hayal ettiğimiz gibi bir gündü' notunu düştü. Çiftin fotoğraflarına beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

İşte çiftin düğününden kareler;

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