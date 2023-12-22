Batuhan Karacakaya hakim karşısında!

Oyuncu Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay tarafından şantaj iddiasıyla mahkemeye verilmiş bir yıldan üç yıla kadar hapsi istenmişti. Batuhan Karacakaya hakim karşısına çıktı ve basına kapalı duruşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Batuhan Karacakaya hakim karşısında!
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Ünlü aktör Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay tarafından şantaj suçlamasıyla yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılmış ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıyadır. İddialara göre, 22 Mart 2023 tarihinde Şişli'de, Karacakaya eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a zorla bir not okutturarak video çekmiştir. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Karacakaya, müşteki Aslanpay ve avukatları hazır bulunmuş, duruşma basına kapalı geçmiştir. Duruşmanın ardından Aslanpay'ın gözyaşları içinde duruşma salonu önünden ayrılması dikkat çekmiştir.

Karacakaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her şey çok güzel gidiyor. Suçlamaları kabul edecek bir şey kalmadı Allah’ın izniyle, inşallah. Ama çok güzel sürprizler var, yani güzel olacak her şey. Davanın şu anda ilki bitti, şu an benim için her şey güzel gidiyor. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Güzel gidiyor, güzel sürprizlerimiz var inşallah" ifadeleriyle davaya olan güvenini vurgulamıştır. Bu gelişmeler, Karacakaya'nın mahkeme sürecindeki olumlu beklentilerini yansıtmaktadır.

batuhan karaca ve eski sevgilisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen hukuki belgede, Batuhan Karacakaya ve Ayşe Fatma Aslanpay arasındaki geçmiş ilişkilerine özel bir vurgu yapıldı. Belgede, olaydan bir gün önce, Karacakaya'nın müzik uygulaması üzerinden Aslanpay'a yaptığı paylaşımlar ve aralarındaki iletişim detaylı bir şekilde incelendi. Karacakaya'nın evindeki bir anı ele alınarak, Aslanpay'a, sahte bir hesaptan gönderilen iddia edilen bir mesaj hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Mesajda, "Batuhan, bu video sana 15 Şubat'ı hatırlatır, artık çok geç, bunu magazin ile paylaşırım" ifadelerine yer verilerek, Karacakaya'nın üzerinde bir baskı oluşturulduğu belirtildi.

batuhan karaca

İddianamede, Karacakaya'nın arkadaşını arayarak Aslanpay'a dair içeren şiddet içerikli bir video olduğunu kabul ettiği ve bunu Aslanpay'a aktardığı detaylı bir şekilde anlatıldı. Ardından, Karacakaya'nın, Aslanpay'a şantaj içeren bir talepte bulunduğu ve zorla not okutarak video çektirdiği iddia edildi. İddianamede, çekilen videoda Aslanpay'ın şiddet içeren bir durumu yalanladığı ancak zorla kaydedildiği iddia edildi.

Mesajın, şüphelinin çıkarlarına hizmet ettiği ve müştekiye karşı şantaj suçunu oluşturduğu vurgulanarak, Batuhan Karacakaya'nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, olayın detaylı bir şekilde ele alınarak her iki tarafın savunmalarının alınmasını bekliyor.

fatma aslanpay

Karacakaya'nın iddiaya göre, Aslanpay'a yönelik şantaj içeren bir talepte bulunarak zorla not okutup video çektirdiği belirtiliyor. Aslanpay'ın videoda şiddet içeren bir durumu yalanladığı ancak zorla kaydedildiği iddia ediliyor. Batuhan Karacakaya'nın çıkarlarını koruma amacı taşıyan bu mesajın şantaj suçu oluşturduğu belirtilerek mahkeme süreci devam etmektedir ve tarafların savunmaları beklenmektedir.

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