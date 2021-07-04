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Ben Affleck'den Jennifer Lopez için evlenme teklifi hazırlığı

Ünlü çizgi roman karakteri Batman ile tanınan Ben Affleck, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’e evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde…

04 Temmuz 2021 Pazar 15:09
Ben Affleck'den Jennifer Lopez için evlenme teklifi hazırlığı
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DC çizgi roman serisinin en önemli karakterlerinden birisi olan Batman’i canlandıran ABD’li aktör Ben Affleck, bir süredir beraber olduğu dünyaca ünlü güzel şarkıcı Jennifer Lopez ile evlilik niyetinde gibi görünüyor.

Yaklaşık 17 yıl evvel birlikte olan, hatta nişanlık evresine gelen çift ani bir karar ile yollarını ayırmış ve birkaç ay öncesine kadar hiçbir zaman bir araya gelmemişti.

Geçtiğimiz aylarda tekrar barışarak bir ilişkiye başlayan ikili son olarak New York’un Hamptons sahilinde kameralara yakalanmıştı. Yakışıklı oyuncunun Lopez ile bu sefer ayrılmak istemediği ifade ediliyor.


Evlilik Arifesindeyken Ayrılmışlardı

Kimliği belirsiz olan bir şahit, bu ilişkinin yeni bir ilişki gibi görünmesine rağmen geçen seferki ayrılığın devamı olduğunu belirtti. Bilindiği üzere 2004 yılında çift nişanlanacak ve evlenecekken ayrılmışlardı.

Ben Affleck’in Jennifer Lopez’in doğum günü olan 24 Temmuz Cumartesi günü evlilik teklifini sunacağı iddia ediliyor.

 

 

 


Son Güncelleme: 04.07.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer LopezBen Affleck
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