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  3. Berk Oktay eşi için kesenin ağzını açtı! 6 milyon TL'lik dudak uçuklatan hediye

Berk Oktay eşi için kesenin ağzını açtı! 6 milyon TL'lik dudak uçuklatan hediye

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Berk Oktay eşi için kesenin ağzını açtı! 6 milyon TL'lik dudak uçuklatan hediye
Ünlü oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a 6 milyonluk bir hediye verdi. Çiftin birinci evlilik yıldönümlerini kutlamak için Berk Oktay, eşine pahalı bir hediye aldı. İşte o hediye...

Ünlü oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile birinci evlilik yıldönümlerini kutlamak için oldukça özel bir hediye seçti. Çift, Kıbrıs'tan bir ev satın aldı. 

KIBRIS'TAN 6 MİLYON LİRALIK BİR EV SATIN ALDI

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Berk Oktay, eşinin Kıbrıs'ı çok sevdiğini bildiği için ona bu sürprizi yapmaya karar verdi. İskele'deki Long Island bölgesinde bulunan sahil evi için yaklaşık 6 milyon lira ödeme yaptı.

Bu romantik jestle Yıldız Çağrı Atiksoy'un oldukça mutlu olduğu belirtiliyor. Berk Oktay ve eşi, yeni sezon başlamadan önce bu özel eve yerleşmeyi planlıyor. Kıbrıs'ın güzelliklerini keşfetme ve yazın keyfini burada çıkarma fırsatını yakalayacaklar. Bu özel hediye, çiftin birinci evlilik yıl dönümlerini unutulmaz kılacak ve onların birlikte geçirdikleri bu özel günü daha da anlamlı hale getirecektir.

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