Berrak Tüzünataç’tan erotik film itirafı

Son dönemin en popüler oyuncularından Berrak Tüzünataç, “Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen” adlı programa katıldı. Programda yetişkin filmi ve cinsellik hakkında sorulan sorulara cesur şekilde cevap veren Tüzünataç, cevaplarıyla gündem oldu.

Bir süredir Çeşme’de tatilde olan Tüzünataç, yasaklı bir yerde cinsel ilişkiye girip girmediği sorusuna ünlü olmasının bunun önüne geçtiğini söyleyerek yanıt verdi.

Yetişkin filmi izler misin sorusuna ise daha çok erotik film izlemeyi sevdiğini söyleyen 36 yaşındaki güzel oyuncu erotik filmlerdeki performansı daha gerçekçi bulduğunu sözlerine ekledi.

Berrak Tüzünataç’ın cesur cevapları sosyal medyada da gündem oldu.