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Berrak Tüzünataç’tan erotik film itirafı

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, katıldığı bir programda yetişkin filmi sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Güzel oyuncu cinsel ilişki ve erotik filmler hakkında verdiği cevaplarla dikkat çekti. Tüzünataç’ın verdiği cesur yanıtlar merak konusu oldu.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:25
Berrak Tüzünataç’tan erotik film itirafı
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Son dönemin en popüler oyuncularından Berrak Tüzünataç, “Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen” adlı programa katıldı. Programda yetişkin filmi ve cinsellik hakkında sorulan sorulara cesur şekilde cevap veren Tüzünataç, cevaplarıyla gündem oldu.


Bir süredir Çeşme’de tatilde olan Tüzünataç, yasaklı bir yerde cinsel ilişkiye girip girmediği sorusuna ünlü olmasının bunun önüne geçtiğini söyleyerek yanıt verdi.

Yetişkin filmi izler misin sorusuna ise daha çok erotik film izlemeyi sevdiğini söyleyen 36 yaşındaki güzel oyuncu erotik filmlerdeki performansı daha gerçekçi bulduğunu sözlerine ekledi.

Berrak Tüzünataç’ın cesur cevapları sosyal medyada da gündem oldu.


Son Güncelleme: 23.08.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
Berrak TüzünataçİtirafCinsellik
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