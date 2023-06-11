Beyaz bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya, ortalığı yıktı geçti!

Serenay Sarıkaya bikinili paylaşımlarıyla magazin haberlerine konu olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, Devin karakterine hayat verdiği Aile adlı dizisinin sezon finali ile yaz tatiline girdi. Sarıkaya'nın paylaşımını görenler, ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttular.





GÜZEL OYUNCUDAN PEŞ PEŞE FOTOĞRAFLAR

Sosyal medyada aktif olan ünlülerden biri de bilindiği üzere Serenay Sarıkaya'dır.. Tatil pozlarını paylaşan ünlü oyuncu, formda vücudu ve kusursuz güzelliğiyle herkesi büyüledi.





Güzel oyuncu, "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" diyerek altı fotoğraflık bir seri yayınladı.





Birçok ünlü de Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını beğendi ve yorum yaptı.



