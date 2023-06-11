  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Beyaz bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya, ortalığı yıktı geçti!

Beyaz bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya, ortalığı yıktı geçti!

Yayınlanma:
Beyaz bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya, ortalığı yıktı geçti!
Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, tatil sezonunun başladığını söyledi. Son olarak beyaz bikinisini giyen ve poz üstüne poz veren Sarıkaya, formda vücudu ve kusursuz güzelliği ile beğenileri topladı.

Serenay Sarıkaya bikinili paylaşımlarıyla magazin haberlerine konu olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, Devin karakterine hayat verdiği Aile adlı dizisinin sezon finali ile yaz tatiline girdi. Sarıkaya'nın paylaşımını görenler, ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttular.

Serenay Sarıkaya

GÜZEL OYUNCUDAN PEŞ PEŞE FOTOĞRAFLAR

Sosyal medyada aktif olan ünlülerden biri de bilindiği üzere Serenay Sarıkaya'dır.. Tatil pozlarını paylaşan ünlü oyuncu, formda vücudu ve kusursuz güzelliğiyle herkesi büyüledi. 

Serenay Sarıkaya

Güzel oyuncu, "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" diyerek altı fotoğraflık bir seri yayınladı.

Serenay Sarıkaya

Birçok ünlü de Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını beğendi ve yorum yaptı.

Serenay Sarıkaya

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Merve Boluğur'u iğne ipliğe çeviren diyet! 2.5 ayda 8 kiloyu böyle verdi
Merve Boluğur'u iğne ipliğe çeviren diyet! 2.5 ayda 8 kiloyu böyle verdi
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner düşman çatlattı! Bikinisini giyip yürek hoplattı
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner düşman çatlattı! Bikinisini giyip yürek hoplattı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 22,5 yıl hapsi istendi!
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 22,5 yıl hapsi istendi!
Fenomen Dilan Polat'ın eşine doğum günü partisi pahalıya patladı! Pastasının fiyatını duyunca aklınız şaşacak
Fenomen Dilan Polat'ın eşine doğum günü partisi pahalıya patladı! Pastasının fiyatını duyunca aklınız şaşacak
Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ilk kez görüldü! Resmen babasının kopyası
Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ilk kez görüldü! Resmen babasının kopyası
Yalı Çapkını'nın genç yıldızlarından bomba haber! Aylar sonra ortaya çıktı
Yalı Çapkını'nın genç yıldızlarından bomba haber! Aylar sonra ortaya çıktı
Melek Mosso'ya belediye şoku! O açıklaması sonrası konseri iptal edildi: Özel davetliydi...
Melek Mosso'ya belediye şoku! O açıklaması sonrası konseri iptal edildi: Özel davetliydi...