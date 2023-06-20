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‘Beyaz Show’ tekrar izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor!

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‘Beyaz Show’ tekrar izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor!
Beyazıt Öztürk, bir canlı yayın programında 'Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden ekranlara geleceğini duyurdu. Öztürk'ün açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu.

22 yıl aradan sonra 2018 yılında sezon finali yaparak ekranlara veda eden 'Beyaz Show' hakkında sevindiren bir açıklama geldi. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk, programın bu yaz yeniden başlayacağını duyurdu.

‘Beyaz Show’ tekrar izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Televizyon ekranlarının en sevilen sunucularından birisi olan Beyazıt Öztürk, katıldığı bir canlı yayında, "Beyaz Show bu yaz başlayacak. Biz de ekranlara yarışmalı bir programla dönmeyi planlıyoruz." şeklinde ifadeler kullandı. Öztürk'ün bu açıklamaları sosyal medyada gündem olurken programın hangi kanalda yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

‘Beyaz Show’ tekrar izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

JÜRİ ÜYELİĞİ YAPMIŞTI

Beyazıt Öztürk, bilindiği üzere, bir dönem Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında hazırlayıp sunduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisinde yer almıştı.

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