‘Beyaz Show’ tekrar izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor!

22 yıl aradan sonra 2018 yılında sezon finali yaparak ekranlara veda eden 'Beyaz Show' hakkında sevindiren bir açıklama geldi. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk, programın bu yaz yeniden başlayacağını duyurdu.





Televizyon ekranlarının en sevilen sunucularından birisi olan Beyazıt Öztürk, katıldığı bir canlı yayında, "Beyaz Show bu yaz başlayacak. Biz de ekranlara yarışmalı bir programla dönmeyi planlıyoruz." şeklinde ifadeler kullandı. Öztürk'ün bu açıklamaları sosyal medyada gündem olurken programın hangi kanalda yayınlanacağı henüz bilinmiyor.





JÜRİ ÜYELİĞİ YAPMIŞTI

Beyazıt Öztürk, bilindiği üzere, bir dönem Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında hazırlayıp sunduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisinde yer almıştı.