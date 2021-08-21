Beyin ameliyatı geçiren Mesut Akusta bugün uyandırılacak!

En son TV ekranlarında yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin müsteşar yardımcısı "Mete Bey" karakteri Mesut Akusta, geçtiğimiz gün Çankaya'daki evinde fenalaşmıştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Akusta, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Dün ameliyata alınan Mesut Akusta'nın ameliyatının başarılı geçtiği ve yoğun bakıma alınarak uyutulduğu öğrenildi. 3 saat süren ameliyatın ardından Akusta'nın sevenleri ve hayranları ünlü oyuncunun sağlık durumundaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

57 yaşındaki usta oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, Mesut Akusta'nın sağlık durumundaki son gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Şafak hanım yaptığı paylaşımda 3 saat süren başarılı operasyonun ardından Mesut Akusta'nın yoğun bakımda olduğunu ve tedbir amaçlı uyutulduğu söyledi.

Hastaneden edinilen bilgilere göre ise ünlü oyuncunun bugün uyandırılacağı ve sağlığıyla ilgili gerekli kontrollerin yapılacağı öğrenildi.