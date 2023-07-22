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Billur Kalkavan'ın mezarından yürek yakan görüntü: 'Bunu haketmedi'

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Billur Kalkavan'ın mezarından yürek yakan görüntü: 'Bunu haketmedi'
Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın 9 ay önce kaybının ardından mezarının bakımsız halinin sosyal medyada paylaşılması yürekleri dağladı. Sevgilisi ise tepkilerle karşılandı. İşte Kalkavan'ın mezarlığının son hali...

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın 9 ay önce akciğer kanseriyle mücadelesini kaybederek hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzdü. Son olarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilen Kalkavan'ın mezarının son hali sosyal medyada paylaşıldı ve görüntüler izleyenleri kahretti

BİLLUR KALKAVAN'IN MEZARLIĞININ SON HALİ

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Gönderilen görüntülerde, ünlü oyuncunun mezarı bakımsız ve mezar taşı kırık bir halde görülüyor. Bu durum, Kalkavan'ın sevenleri arasında büyük bir üzüntü ve tepkiyle karşılandı. Ölümünden sonra mezarının bu hale gelmesi, sevenlerinin duygusal bir hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

Bu trajik görüntülerin ardından gözler, Kalkavan'ın 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı'ya çevrildi. Onun, "Onu çok özlüyorum, benimle birlikte yaşıyor" şeklindeki açıklaması hatırlanarak, mezarın terk edilmiş hali sonrası sevgilisine tepki yağdı. Kalkavan'ın sevenleri, sevgilisinin mezarının bakımı ve onun anısına sahip çıkması gerektiğini düşünüyor ve duygusal bir hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

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