Binnur Kaya, yeni sezonda Yalı Çapkını'nda oynayacak

Binnur Kaya, ekranların sevilen dizisi 'Yalı Çapkını'na katılarak hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncunun bu diziye dahil oluşu, izleyiciler arasında büyük bir coşku yarattı.

Binnur Kaya, daha önce 'Kırmızı Oda' adlı dizide birlikte çalıştığı OGM Pictures yapımı olan 'Yalı Çapkını' dizisine katılmış durumda. Bu yeni projede, karakteri Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) kızını canlandırmak için rol teklifi almıştı. İşte detaylar...





USTA OYUNCU BİNNUR KAYA'NIN YENİ DİZİSİ YALI ÇAPKINI OLDU

Binnur Kaya'nın 'Yalı Çapkını'na katılma haberi, dizi severler arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Ünlü oyuncunun yetenekleri ve sahne duruşu, dizinin izleyicilerinin merakını cezbetmekte. Bu durum, diziye olan ilgiyi daha da artırmış gibi görünüyor.

Dizide Binnur Kaya'nın canlandıracağı karakter, dizinin ana karakterlerinden biri olan Halis Ağa'nın kızı olarak öne çıkıyor. Oyuncunun daha önceki performansları, izleyicilerin bu yeni roldeki performansını merakla beklemelerine neden oluyor.





'Yalı Çapkını' dizisi, özellikle son dönemde izleyici kitlesi tarafından oldukça ilgi gören bir yapım olarak dikkat çekiyor. Binnur Kaya'nın bu projeye katılışı, dizinin daha da fazla dikkat çekmesine ve izleyicilerin ilgisini üzerine çekmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın 'Yalı Çapkını' dizisine dahil olması, dizinin hayranlarını coşturdu. İzleyiciler, Kaya'nın yeni karakterindeki performansını merakla beklerken, diziye olan ilginin daha da artması muhtemel görünüyor.

Söylentilere göre, ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın dizi ekibine katıldığı haberleri yayıldı. Birsen Altuntaş'ın haberi, Kaya'nın 'Ayşe' adlı filmdeki çekimlerini tamamladığını ve duygusal bir mesaj paylaştığını aktardı.

Binnur Kaya'nın Yalı Çapkını dizisine dahil olmasıyla ilgili bu iddialar, dizinin hayranları arasında heyecan yaratmış durumda. Ünlü oyuncu, Ayşe filmi çekimlerini tamamladıktan sonra sosyal medya üzerinden, çekimlerde yaşadığı güzel deneyimi paylaşarak teşekkür etmişti.



Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda yer alan diğer oyuncular arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak ve Umut Gezer gibi isimler bulunuyor.

Dizi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin lideri Halis Ağa'nın torunu Ferit'in evlenme kararı almasıyla gelişen olayları ele alıyor. Ferit'in sorumsuz tavırları, özellikle dedesi Halis Ağa'yı rahatsız eder. Aile, Ferit'in evlenmesi için uygun birini bulmaya karar verir ve İfakat adlı gelini bu göreve atar. Ancak bu süreçte yaşananlar, Suna adındaki bir genç kızı ve kardeşi Seyran'ı etkiler.

Binnur Kaya'nın diziye katılması, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Kaya'nın Yalı Çapkını kadrosuna katılışıyla ne tür dinamiklerin değişebileceği ve hikayeye nasıl bir renk katacağı büyük bir ilgi konusu oldu.