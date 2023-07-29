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Bir dönemin en çok konuşulan ismiydi! Ajdar'ın sahne ücretini duyanlar gülme krizine girdi!

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Bir dönemin en çok konuşulan ismiydi! Ajdar'ın sahne ücretini duyanlar gülme krizine girdi!
Bir zamanların çok konuşulan isimlerinden şarkıcı Ajdar'ın sahne ücreti şoke etti! Tüm detaylar haberimizde.

Ajdar'ın sahneye çıkmak için istediği ücret dudak uçuklattı! Sosyal medya bu rakamlarla çalkalanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AJDAR'IN CEP YAKAN SAHNE ÜCRETİ

Bir zamanların en fenomen şarkıcılarından Ajdar'ın sahneye çıkmak için istediği rakamlar dudak uçuklattı. Ajdar sahneye çıkmak için işletme sahibinden 3 milyon 750 bin Euro ödeme istedi. Ajdar sanat hayatına 2000 senesinde başlamıştır. 2003 senesinde Popstar Türkiye yarışmasına katılan Ajdar ilk şöhretini burada yakalamıştır. 

ajdar'ın sahne ücreti şoke etti

1994 senesinde Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü tamamlayan Ajdar Çikita Muz isimli şarkı ve klibiyle uzun süre gündemde kalmıştır. 2012 senesi Mart ayında Gülben Ergen ile ilgili gündemde olan telefon mesajlarıyla ilgili Şahdamar isimli bir şarkı çıkarmıştır. Roses of Ajdar isimli bir hayran grubu olan Ajdar 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Mardinlidir. Ajdar'ın Haydi de Haydi Dünya, Nane Şekeri, Çatla Patla, Çikita Muz, Tuğba Tuğba, Kon Kon, Sıfır Beden, Gülün Aşkı, Aşk Bu Mu, Aşk Olsun, 90 60 90, Neler Neler, Parmak Parmak, Şahdamar, Vermiyecem Vermiyecem isimli şarkıları vardır. 

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