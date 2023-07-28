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Biran Damla Yılmaz'a büyük saygısızlık! Rahmetli dedesine yapılan görenleri çileden çıkardı

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Biran Damla Yılmaz'a büyük saygısızlık! Rahmetli dedesine yapılan görenleri çileden çıkardı
Kimliği belirsiz kişiler, ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın telefon numarasını ele geçirmek için sosyal medya üzerinden dolandırıcılık oyunlarına kalkıştılar. Planları oldukça kurnazca; Yılmaz'ın babaannesinin sosyal medya hesabını ele geçirerek, vefat etmiş dedesi adına sahte bir hesap açtılar. Arkasından, sahte kimliklerle Yılmaz'ın akrabalarının karşısına çıkarak, başarılı bir girişimle oyuncunun telefon numarasını ele geçirmek için numaraları sordular. Fakat gerçek kahramanlar bu oyunu bozdu! Yakınları

Belirsiz kimliklere sahip kişiler, ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın telefon numarasını ele geçirmek amacıyla sosyal medya üzerinden dolandırıcılık girişiminde bulundu. Planları oldukça sinsiceydi; Yılmaz'ın babaannesinin sosyal medya hesabını ele geçirerek, vefat etmiş dedesi adına sahte bir hesap açtılar. Bu sahte hesaplar aracılığıyla, oyuncunun akrabalarını kandırmaya çalışarak Biran Damla Yılmaz'ın kişisel telefon numarasını sormak için türlü oyunlar oynadılar.

Ancak dolandırıcıların kurnazca tasarladığı plan, asla başarıya ulaşamadı. Güçlü bağları ve uyanık yakınları sayesinde dolandırıcılık girişimi boşa çıktı ve gerçek kimlikleri belirsiz kahramanlar, sahte oyunlarını bir kenara bıraktılar

birandamla

Biran Damla Yılmaz, yaşanan olaylara tepki göstererek isyan eden açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık girişimine maruz kaldığı ve babaannesinin hesabının ele geçirilerek rahmetli dedesi adına sahte bir hesap açıldığı olaya karşı duygularını ifade eden Yılmaz, etrafındaki insanlara numarasının sorulmasına önceki zamanlarda sessiz kalmış ve sorgulamamış olduğunu belirtti.

Ancak son yaşanan olaylar karşısında öfkesini dile getiren Yılmaz, babaannesinin hesabının hacklenip numarasının bulunmaya çalışılmasına ve rahmetli dedesinin adı altında akrabalarına mesajlar atılmasına tepki gösterdi. Daha önce sosyal medyada yapılan yorumlara karışmadığını belirten Yılmaz, insanların acılarıyla oynanmamasını ve özel hayatlarının saygı gösterilmesini istedi.

Bu açıklamalarla, ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, yaşanan olayların kendisini nasıl etkilediğini ve özel hayatına yapılan müdahalelere karşı tepkisini net bir şekilde ifade etmiştir. Kamuoyu ve takipçileri de Yılmaz'ın bu sözlerine duyarlılıkla yaklaşmış ve kendisinin özel alanına saygı gösterilmesini vurgulamıştır.

birandamla

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