Bizde sanıyoruz ki herkes güzel! Ünlülerin estetiksiz hali sizi dehşete düşürecek

Estetik operasyonlarının son yıllarda büyük popülerlik kazandığı görülüyor. Ünlülerden sıradan vatandaşlara kadar, birçok kişi estetik dokunuşlarla görünüşlerini değiştirebiliyor. Ancak bazı ünlüler, estetik operasyonlarına rağmen geçmişlerindeki doğal halleriyle de dikkat çekiyor.



HANDE ERÇEL





Güneş'in Kızları dizisiyle tanınan Hande Erçel, fazla yanakları hakkındaki eleştirilere cevap vermek adına estetik operasyon geçirmişti.

İREM DERİCİ





İrem Derici de asimetrik yüzüyle gündemdeyken burun operasyonu geçirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

KERİMCAN DURMAZ





Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın ise estetik operasyonlarla geçmişten şimdiki haline büyük bir değişim yaşadığı görülmekte.

MELİS SEZEN





Dizilerdeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu Melis Sezen de yüzünde ufak dokunuşlarla değişim yaşayanlar arasına katılmıştı.



AFRA SARAÇOĞLU





Afra Saraçoğlu gibi birçok ünlü, estetik operasyonlarla görünüşlerini değiştirerek dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

Bu ünlülerin estetiksiz hallerini hatırlamak, onların doğal güzellikleriyle de ilgi uyandırmalarına neden oluyor. Estetik operasyonların kişisel tercihlere bağlı olduğu unutulmamalı ve herkesin kendi görünüşünü değiştirmek veya değiştirmemek konusunda özgür olduğu vurgulanmalıdır.