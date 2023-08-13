Bolu'da paylaşım yapan Serenay Sarıkaya’ya Tanju Özcan'dan ilginç davet!

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanması beklenen ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ adlı dizinin çekimlerine başlayan Serenay Sarıkaya, set için Bolu’ya gitti. Burada bir fotoğraf çektiren ve Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu paylaşımın altına Bolu'yu çok sevdiğini yazdı.





Serenay Sarıkaya'nın Bolu paylaşımını gören Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, paylaşımı alıntı yapaarak güzel oyuncuya bir davet mesajı gönderdi.

Tanju Özcan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dizi çekimleri için Bolu'da olan Serenay Sarıkaya'nın ‘Bolu’yu seviyorum’ adlı paylaşımından çok memnun kaldığını belirterek Bolu halkını temsilen kendisini Belediye Başkanlığı’na davet etmek istediğini söyledi ve mesajında "Çayımız, kahvemiz ve gazozumuz meşhurdur” şeklinde ifadeler kullandı.



