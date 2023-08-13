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  3. Bolu'da paylaşım yapan Serenay Sarıkaya’ya Tanju Özcan'dan ilginç davet!

Bolu'da paylaşım yapan Serenay Sarıkaya’ya Tanju Özcan'dan ilginç davet!

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Bolu'da paylaşım yapan Serenay Sarıkaya’ya Tanju Özcan'dan ilginç davet!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden 'Kimler Geldi Kimler Geçti' adlı dizinin seti için Bolu'da olan Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşıma yorum yaptı. Ünlü oyuncuya davet gönderen Özcan, davetinde "Çayımız, kahvemiz ve gazozumuz meşhurdur" şeklinde bir ifade kullandı.

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanması beklenen ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ adlı dizinin çekimlerine başlayan Serenay Sarıkaya, set için Bolu’ya gitti. Burada bir fotoğraf çektiren ve Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu paylaşımın altına Bolu'yu çok sevdiğini yazdı.

Bolu'da paylaşım yapan Serenay Sarıkaya’ya Tanju Özcan'dan ilginç davet

Serenay Sarıkaya'nın Bolu paylaşımını gören Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, paylaşımı alıntı yapaarak güzel oyuncuya bir davet mesajı gönderdi.

Tanju Özcan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dizi çekimleri için Bolu'da olan Serenay Sarıkaya'nın ‘Bolu’yu seviyorum’ adlı paylaşımından çok memnun kaldığını belirterek Bolu halkını temsilen kendisini Belediye Başkanlığı’na davet etmek istediğini söyledi ve mesajında "Çayımız, kahvemiz ve gazozumuz meşhurdur” şeklinde ifadeler kullandı.

Bolu'da paylaşım yapan Serenay Sarıkaya’ya Tanju Özcan'dan ilginç davet

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