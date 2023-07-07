Britney Spears, NBA yıldızı Wembanyama'ın koruması tarafından darp edildi!

Britney Spears'ın özel hayatı geçen sefer gündemden düşmüştü ama bu kez farklı bir durumdan bahsediliyor.

Dünyaca ünlü müziasyen Britney Spears'ın, Las Vegas'ta bulunan Aria Resort & Casino'daki ünlü bir restorana gittiği, orada NBA oyuncusu Victor Wenbanyama'ya yaklaştığı ve ondan kendisiyle bir fotoğraf için poz vermesini istediği öğrenildi. Spears'ın oyuncunun dikkatini çekebilmek adına "sırtına ve omuzlarına dokunduğu" ve güvenlik ekibinin de bir anda refleks olarak şarkıcıya tokat attığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Spears, çarpma anında yere düşerek gözlüğünü kırdı. Sonra kalkıp masasına döndü.

GELEN ÖZRÜ KABUL ETMEDİ..





İddiaya göre Spears, olayın ardından saldırıyı polise bildirdiği söylendi. Britney Spears'ın gelen özürleri kabul etmediği ve soluğu karakolda aldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Ancak bir polis yetkilisi, gardiyanların savunma tepkisi nedeniyle davanın "ceza davası olarak ele alınamayacağını" söyledi. Ertesi gün düzenlediği basın toplantısında Wenbanyama, Spears'ın kalabalığın içinde "onu arkadan çektiğini" söylediği anlaşıldı.